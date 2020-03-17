رويترز: البحرين تتكفل بدفع فواتير الكهرباء والماء 3 أشهر

وقرر مصرف البحرين المركزي، أمس الإثنين، خفض سعر الفائدة الأساسي على الودائع، في حين أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) "المركزي السعودي" قرارا بخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 75 نقطة أساس.





وبحسب وكالة أنباء البحرين، تم خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 1.50% إلى 0.75%، وسعر الفائدة على ودائع الأسبوع الواحد من 1.75% إلى 1%، وتقليص سعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد من 2.20% إلى 1.45%.