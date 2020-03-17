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رويترز: البحرين تتكفل بدفع فواتير الكهرباء والماء 3 أشهر

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 07:00 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت مملكة البحرين، الثلاثاء، أنها تتكفل بدفع فواتير الكهرباء والماء للأفراد والشركات لمدة 3 أشهر اعتبارا من إبريل، وكما قررت إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من الرسوم لمدة 3 أشهر، نقلا عن وكالة "رويترز". 

وقرر مصرف البحرين المركزي، أمس الإثنين، خفض سعر الفائدة الأساسي على الودائع، في حين أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) "المركزي السعودي" قرارا بخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 75 نقطة أساس.

وبحسب وكالة أنباء البحرين، تم خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 1.50% إلى 0.75%، وسعر الفائدة على ودائع الأسبوع الواحد من 1.75% إلى 1%، وتقليص سعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد من 2.20% إلى 1.45%.

ووجه التعميم إلى البنوك والشركات المالية بتخفيضات تتعلق بمعاملات القروض العقارية الجديدة للمواطنين، وتحديد سقف المعاملات عن بعد بدون رقم سري إلى 50 دينارا. 

 فيما حدد المصرف المركزي الرسوم التجارية المفروضة على السحب عبر بطاقات الخصم إلى 0,8%، كما سيتم خفض الاحتياط النقدي الإلزامي إلى البنوك من 5% إلى 3%.

وأكد تعميم المصرف المركزي أن جميع الإجراءات سيتم مراجعتها بعد ستة شهور من الآن من قبله. 
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كورونا فواتير الماء الكهرباء البحرين اعفاء 3 اشهر

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