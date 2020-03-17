رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتذكرون هدى سلطان بسبب كورونا





بعد تفشي فيروس كورونا في العديد من الدول الأوربية والعربية، الأمر الذي بات يفتك بالعديد من البشر ويهدد حياة الآخرين؛ فكان لزامًا على المجتمع أن يتبع طرق الوقاية للحفاظ على صحة المواطنين، في ضوء ذلك تذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأعمال الدرامية التي ظهر فيها الوباء، وكيف تعاملت الشخصيات معها، ومن ذلك مسلسل "الوتد" بطولة النجمين هدى سلطان ويوسف شعبان، والذي قامت فيه شخصية "فاطمة تعلبة" التي قامت بدورها الفنانة هدى سلطان بدور بطولي تجاه المرض.





فبعد ظهور مرض "الكوليرا" في القرية وأصبحت أعداد الموتى في ازدياد يومًا يلو الأخر، قررت فاطمة تعلبة أن تجمع أولادها الرجال جميعًا بأبنائهم، وأن تأتي بابنتها المتزوجة، وتغلق عليهم باب الدار، موجهة لهم رسالة قائلة: كل واحد فيكوا يقلع هدومه ويحرقها"، حيث أن أبنائها قاموا بنقل أحد المصابين للحجر الصحي.





وتابعت فاطمة تعلبة قائلة: "من هنا ورايح هناكل عيش ناشف وجبنة من الحاصل وبصل وكل حاجة تتغلي لما تتغلي من الغليان، وكل واحد فيكم يقرشله فصين توم، وكل واحد يسقى عياله لمون مغلي".





وأمرت "فاطمة تعلبة" أحد أبنائها أن يغلق الأبواب بالخشب، حتى جاءت الانفراجة، بعد ذلك وانزاحت غمة الكوليرا.