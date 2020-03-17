Advertisements
Advertisements
Advertisements

45 ألف يورو قيمة تبرعات ساديو مانى لعلاج مصابى كورونا بالسنغال

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 07:03 م
Advertisements
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

حرص النجم السنغالي ساديو ماني مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي على التبرع لمصابي فيروس كورونا المستجد في دولته السنغال.


ساديو ماني يتبرع لمصابي فيروس كورونا في السنغال

وأعلن الاعب السنغالي ساديو ماني جناح ليفربول الإنجليزي التبرع بمبلغ ـ45 ألف يورو كمساهمة لعلاج مرضى فيروس كورونا بالسنغال حيث أوضح أفضل لاعب في أفريقيا تبرعه عبر مقطعاً عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


كورونا يقضي على دوريات كرة القدم العالم

وتوقفت أغلب دوريات كرة القدم العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث قررت إدارة فريق ليفربول الإنجليزي الذي يضم بين صفوفه النجم السنغالي ساديو ماني، عزل جميع لاعبي الريدز صحياً داخل منازلهم، على أن يتبعوا نظاماً تدريبا فردياً تحت إشراف المدرب الألماني يورجن كلوب

Advertisements

أخبار تهمك

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يومين

داعية إسلامي يفجر مفاجأة بشأن موعد قيام الساعة

منذ حوالي 11 ساعة

هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟.. الحكومة تحسم الأمر

منذ حوالي 10 ساعة

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من وزارة الصناعة بعد أزمة نقص الكحول والمطهرات

منذ حوالي 4 ساعات

رمضان صبحي مسلسل أزمات لا ينتهي في الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

رغم نفيها وجود منخفض.. وكيلة "الاستشعار" بهيئة الأرصاد تحذر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تواصل تحدي مصر في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

منذ ساعتين و 21 دقيقة

بيان عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا

منذ نصف ساعة

فايلر يطلب عودة نجم الأهلي "المتألق"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الإفتاء توضح حكم الصلاة على المتوفى بكورونا وتغسيله

منذ أقل من ساعتين

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الزمالك يحسم موقفه من ضم لابا كودجو في الصيف

منذ ساعة

تعليق أعمال.. قرار عاجل من رئيس الوزراء يهم كل المصريين

منذ ساعة و نصف
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:23 م

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

بيان عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا

07:14 م

تعليق أعمال.. قرار عاجل من رئيس الوزراء يهم كل المصريين

06:14 م

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

05:22 م

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

03:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status