45 ألف يورو قيمة تبرعات ساديو مانى لعلاج مصابى كورونا بالسنغال

حرص النجم السنغالي ساديو ماني مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي على التبرع لمصابي فيروس كورونا المستجد في دولته السنغال.





ساديو ماني يتبرع لمصابي فيروس كورونا في السنغال

وأعلن الاعب السنغالي ساديو ماني جناح ليفربول الإنجليزي التبرع بمبلغ ـ45 ألف يورو كمساهمة لعلاج مرضى فيروس كورونا بالسنغال حيث أوضح أفضل لاعب في أفريقيا تبرعه عبر مقطعاً عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





كورونا يقضي على دوريات كرة القدم العالم

وتوقفت أغلب دوريات كرة القدم العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث قررت إدارة فريق ليفربول الإنجليزي الذي يضم بين صفوفه النجم السنغالي ساديو ماني، عزل جميع لاعبي الريدز صحياً داخل منازلهم، على أن يتبعوا نظاماً تدريبا فردياً تحت إشراف المدرب الألماني يورجن كلوب