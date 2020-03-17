صحة كفرالشيخ: حظر "الشيشة" بجميع المقاهي.. ولا توجد حالات كورونا بالمحافظة

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أنه لا يوجد أى حالات إيجابية لفيروس الكورونا المستجد فى محافظة كفرالشيخ حتى تاريخه، كما نفت وجود حالات إيجابية بمستشفى قلين.



وقررت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزراة الصحة، حظر الشيشة بمقاهى وكافيتريات المحافظة وجميع الأماكن العامة التى يتم تقديم الشيشة بها، حفاظًا على صحة المواطنين وللوقاية من انتشار فيروس كورونا، مؤكدةً أن المنشأة الغير ملتزمة بهذا القرار سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها، جاء ذلك القرار ضمن عدد من الاجراءات الاحترازية التي تتخذها مديرية الصحة بكفر الشيخ لتنفيذ توجيهات الحكومة بمنع التجمعات والحفاظ على الصحة العامة.



وأكدت وكيل وزارة الصحة، انه يتم متابعة القادمين من كل الدول الموبوءة يوميًا بمنازلهم لمدة 14 يوم فترة الحضانة من قِبل إدارة الأمراض المعدية والترصد، ومن خلال فرق الوقائي بالإدارات الصحية، وان أى حالة يظهر عليها الأعراض يتم عزلها فورًا بإحدى مستشفيات الإحالة.



وكان محافظ كفرالشيخ، أصدر قرارًا بتعطيل الأسواق الموسمية والماشية بدائرة المحافظة، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ والوحدات المحلية بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية وكافة الجهات المعنية كلًا في نطاق مدينته.



وجاء ذلك منعًا للازدحام والاختلاط وحفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وفي إطار اتخاذ كافة الإجراءات المتخذة والتدابير الوقائية، فيما يتعلق بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بناءً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.



وترأس محافظ كفر الشيخ، اجتماعًا موسعًا لضبط أسعار السلع بالأسواق بدائرة المحافظة، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية.



وشدد على ضرورة عمل حملات مكثفة على الأسواق من مديرية التموين بالتنسيق مع مديرية الأمن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمنع الإستغلال وضبط الأسعار، والتصدي بكل حزم لأي محاولات للتلاعب في الأسعار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع والذين يتعمدوا إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر.



كما شدد على متابعة توافر السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة في الأسواق، وتشديد الرقابة على المنافذ لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، فضلًا عن التنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين.