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'الوطنية للصحافة': الإخوان تعاملوا مع أزمة 'كورونا' كأنها شأن مصري

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 07:02 م
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كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
ميسون أبو الحسن
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قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن جماعة الإخوان الإرهابية تعاملت مع أزمة فيروس كورونا على أنه شأن مصري وليس أزمة عالمية.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن مصر تعاملت باحترافية مع الشائعات التي بثتها بعض الصحف الأجنبية، بهدف إثارة البلبلة والذعر والرأي العام.

وأكد "جبر" أن الشعب المصري تعامل مع الإجازة الممنوحة للطلاب على أنها إجازة للتنزه والخروج للمولات والشوارع، وهو أمر في منتهى الخطورة؛ حيث يجب التعامل معه بشكل أكثر وعيًا.

وأوضح "جبر" أن التعامل مع المرض ليس أمرًا خطيرًا، ولكن يحتاج فقط إلى الراحة ورفع المناعة،وعدم الاحتكاك بأي شخص خوفًا على الآخرين، بالإضافة إلى التعامل بذكاء وحرفية.
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