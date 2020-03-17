شاهد.. فحص شامل في مدينة الانتاج الإعلامي لمواجهة "كورونا"(صور)



كانت الإدارة العامة لإدارة الأزمات بالمدينة قد وضعت خطة عمل موسعة لمواجهة فيروس كورونا منذ اليوم الأول من الإعلان عن وجود حالات من الإصابة بالفيروس وانتشاره في البلاد الأخرى، وتتمثل في نشر الأدوات والمواد الصحية المستخدمة في التعقيم والتطهير على كافة بوابات المدينة وفى جميع أرجائها ليتم الاستعانة بها في إجراءات الوقاية والتعقيم مع التشديد على تطبيق أقصى الإجراءات المتبعة في النظافة العامة.



كما قامت المدينة بوضع خطة للاستعانة والتنسيق مع إدارة الحرب البيولوجية بالقوات المسلحة لتعقيم كافة الاستديوهات والمقرات والمكاتب الإدارية ومناطق التصوير المفتوحة يتم تفعيلها خلال الساعات القليلة القادمة لتطهيرها تمامًا وذلك حفاظًا على صحة كافة العاملين بالمدينة والقنوات الفضائية والتأكد من سير العمل بها بطريقة طبيعية وآمنة.



من ناحية أخرى قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن قرار رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة أسبوعين خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع عدد من الوزراء لمتابعة الموازنة الجديدة.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن خطة الدولة لمواجهة كورونا تشمل 3 إجراءات، ومنها مرحلة تفشى للوباء، مؤكدا أن عدد الإصابات بمصر خلال الفترة الماضية مقارنة بما يحدث في الدول الأخرى.



وقال إن خلال الـ10 أيام الماضية زادت ووصلت ل109 حالات حتى هذه اللحظة منهم من تم شفاؤهم.



بدأت مدينة الإنتاج الإعلامي اعتبارًا من صباح اليوم الثلاثاء في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك من خلال وضع عدد 10 أجهزة قياس للحرارة عن بعد على كافة مداخل المدينة للكشف على كافة المترددين يوميًا من العاملين بالمدينة والقنوات الفضائية العاملة والزائرين للتأكد من سلامتهم، وذلك تحت الإشراف الطبي الكامل للمركز الطبي بالمدينة.