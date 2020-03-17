السرطان والأزمة القلبية.. فنانين راحلوا عن عالمنا في عز الشباب

هناك فنانين راحلوا عن عالمنا في عز الشباب بعدما حققوا نجاح كبير في مشوارهم الفني الذى يدوم طويلاً بسب الموت الذي أخذهم في عز النجومية.



هؤلاء الفنانين التي توفيت قبل أن تكمل عامها ال٤٠، أدخلو الحزن بشكل كبير علي الجمهور، خصوصا لإنهم مازلوا في سن الشباب على عكس أن يكون فنان كبير في السن.



وترصد بوابة الفجر الفني فنانين رحلوا عن عالمنا في عز الشباب



ميرنا المهندس

تأثر الجماهير برحيل الفنانة الشاب ميرنا المهندس، لوفاتها في عمر صغير بعد معاناة مع المرض السرطان اللعين.



بدأت حالتها الصحية تدهور في سن مبكرا وذلك بسبب السرطان بالقولون أدى إلى استئصاله، ومشاكل في النخاع الشوكي أسفر عن إصابتها بنزيف في الرئة، لتتوفى عام 2015.





سوزان تيم

أثارت وفاة المطربة سوزان تميم ضجة كبيرة بسبب مقتلها في شقتها بدبي، عام 2008 ، عن عمر يناهز 31 عامًا.





ذكرى



قتلت المطربة ذكرى عام 2003 بالرصاص، لتضعها تلك الرصاصات من بين الفنانين الذين ماتوا في عز شبابهم، فقد فارقت ذكرى الحياة وعمرها 37 عامًا، ومازالت أغانيها وألبوماتها التي بدأت في إنتاج أولها عام 1980 علامة كبيرة في الغناء.





عمرو سمير

ادخل وفاة الفنان الشاب عمرو سمير، الحزن على قلوب الوسط الفني، حيث تفاجأ الجميع بوفاته بأزمة قلبية مفاجئة، عن عمر يناهز ٣٣.





هيثم أحمد زكي

وكانت وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، صدمة للوسط الفني بعد وفاته نتجية هبوط في الدوره الدمويه عن عمر يناهز ال35.