بسبب كورونا.. الملكة إليزابيث تنتقل لقصر ويندسور للعزل

أعلن قصر باكنجهام، اليوم الثلاثاء، أن الملكة إليزابيث الثانية ستنتقل إلى قصر ويندسور قبل أسبوع من الموعد المحدد لذلك.





كما ألمح إلى احتمال إعادة النظر في الزيارة التي يفترض أن يجريها إمبراطور اليابان وزوجته إلى لندن، جراء فيروس كورونا المستجد.





وسبق أن أجلت الملكة (93 عاما) بعض التزاماتها العامة، ويجري الآن إدخال تغييرات إضافية على أنشطتها بسبب تشديد الحكومة البريطانية تدابير احتواء فيروس كورونا المستجد.





وقال القصر في بيان "ستنتقل جلالتها إلى قصر ويندسور لفترة عيد الفصح يوم الخميس 19 مارس، قبل أسبوع من الموعد المحدد مسبقا. ومن المحتمل أن تبقى الملكة هناك بعد فترة عيد الفصح".









وتم الإبقاء على اللقاءات هذا الأسبوع مع رئيس الحكومة بوريس جونسون وآخرين، لكن سيتم النظر في اللقاءات المستقبلية.





وسيتم أيضا تأجيل أو إلغاء عدة فعاليات كان يفترض أن تحضرها الملكة أو أعضاء آخرون في الأسرة الملكية خلال الأشهر القادمة.





وأضاف البيان أنه سيتم بالتنسيق مع الحكومة في إعلان مصير فعاليات أخرى من بينها زيارة إمبراطور وإمبراطورة اليابان لبريطانيا.





وكان من المقرر أن تجري الزيارة في الربيع المقبل.