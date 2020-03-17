Advertisements
Advertisements
Advertisements

بسبب كورونا.. الملكة إليزابيث تنتقل لقصر ويندسور للعزل

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 06:41 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أعلن قصر باكنجهام، اليوم الثلاثاء، أن الملكة إليزابيث الثانية ستنتقل إلى قصر ويندسور قبل أسبوع من الموعد المحدد لذلك.

كما ألمح إلى احتمال إعادة النظر في الزيارة التي يفترض أن يجريها إمبراطور اليابان وزوجته إلى لندن، جراء فيروس كورونا المستجد.   

وسبق أن أجلت الملكة (93 عاما) بعض التزاماتها العامة، ويجري الآن إدخال تغييرات إضافية على أنشطتها بسبب تشديد الحكومة البريطانية تدابير احتواء فيروس كورونا المستجد.

وقال القصر في بيان "ستنتقل جلالتها إلى قصر ويندسور لفترة عيد الفصح يوم الخميس 19 مارس، قبل أسبوع من الموعد المحدد مسبقا. ومن المحتمل أن تبقى الملكة هناك بعد فترة عيد الفصح".


وتم الإبقاء على اللقاءات هذا الأسبوع مع رئيس الحكومة بوريس جونسون وآخرين، لكن سيتم النظر في اللقاءات المستقبلية.

وسيتم أيضا تأجيل أو إلغاء عدة فعاليات كان يفترض أن تحضرها الملكة أو أعضاء آخرون في الأسرة الملكية خلال الأشهر القادمة.

وأضاف البيان أنه سيتم بالتنسيق مع الحكومة في إعلان مصير فعاليات أخرى من بينها زيارة إمبراطور وإمبراطورة اليابان لبريطانيا.

وكان من المقرر أن تجري الزيارة في الربيع المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قصر ويندسور فيروس كورةنا عزل اليو الملكة اليزابيث

أخبار تهمك

هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟.. الحكومة تحسم الأمر

منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتراجع عن صفقة مدوية

منذ ساعتين و 48 دقيقة

فايلر يطلب عودة نجم الأهلي "المتألق"

منذ حوالي 9 ساعات

تعليق أعمال.. قرار عاجل من رئيس الوزراء يهم كل المصريين

منذ ساعة الا ربع

تحديد موعد نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ ساعتين

رغم نفيها وجود منخفض.. وكيلة "الاستشعار" بهيئة الأرصاد تحذر

منذ حوالي 8 ساعات

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إثيوبيا تواصل تحدي مصر في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من وزارة الصناعة بعد أزمة نقص الكحول والمطهرات

منذ حوالي 4 ساعات

داعية إسلامي يفجر مفاجأة بشأن موعد قيام الساعة

منذ حوالي 10 ساعات

آخر تطورات أزمة كهربا وشيكابالا وعقوبة اتحاد الكرة

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضى منصور يحسم مصير كارتيرون ويفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الإفتاء توضح حكم الصلاة على المتوفى بكورونا وتغسيله

منذ ساعة

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يومين

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. الملكة إليزابيث تعلن موقفها من إجراء انتخابات برلمانية مبكرة

ما الذي يعنيه انقسام ميجان ماركل والأمير هاري عن العائلة المالكة؟

إمبراطور اليابان يقبل دعوة الملكة إليزابيث لزيارة بريطانيا

بسبب "كورونا".. اليابان تلغى الاحتفالات بعيد ميلاد إمبراطورها

ملكة بريطانيا تغادر قصرها بسبب مخاوف من الإصابة بكورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:14 م

تعليق أعمال.. قرار عاجل من رئيس الوزراء يهم كل المصريين

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

03:02 م

داعية إسلامي يفجر مفاجأة بشأن موعد قيام الساعة

09:12 ص

هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟.. الحكومة تحسم الأمر

09:38 ص

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

09:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status