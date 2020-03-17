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'الوطنية للصحافة' تخاطب رئيس الوزراء بشأن خسائر المؤسسات بسبب 'كورونا'

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 06:49 م
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جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ميسون أبو الحسن
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أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، استمرار اجتماعاتها برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، وبحضور رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية؛ لمناقشة تداعيات أزمة انتشار وباء كورونا، ووضع خطط المواجهة الوقائية وإتخاذ القرارات اللازمة.

واتخذت الهيئة عدة قرارات في مواجهة الأزمة، وهي: 

- منح الزميلات في كافة إدارات المؤسسات الصحفية (تحرير – إدارة-مطابع) إجازة حتى تاريخ تعطيل الدراسة.

- تخفيض العمالة بكافة إدارات المؤسسات الصحفية، وذلك بما لا يؤثر على سير العمل اليومي.

- التأكيد على توفير المنظفات والمطهرات، واتخاذ ما يلزم من كل مؤسسة لتوفير طواقم طبية على مدار اليوم كإجراء احترازي لمكافحة انتشار العدوي.

- تشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وعضوية رؤساء مجالس الإدارات، على أن تكون في حالة انعقاد دائم.

- مخاطبة الجهات المعنية في الدولة لتطهير وتعقيم المؤسسات الصحفية.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن الاجتماع تناول مناقشة الآثار الاقتصادية المترتبة على أزمة انتشار فيروس كورونا، ومخاطبة رئيس الوزراء وتقديم عرض كامل، وشرح واف للموقف الاقتصادي والخسائر المترتبة للمؤسسات الصحفية القومية.

كما ناقش الاجتماع خطة التناول التحريري للتوعية والحد من مخاطر انتشار وباء كورونا، في ضوء خطط الدولة المصرية لزيادة الوعي المجتمعي لمخاطر الفيروس وطرق الوقاية منه.
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