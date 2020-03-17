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ياسمين عبدالعزيز تسترجع ذكرياتها مع الجمهور

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 07:00 م
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ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز
مصطفى فكيه
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شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز، جمهورها بصورة لها من فترة طفولتها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، ونالت الصورة إعجاب العشرات من متابعيها متغزلين فيها وفي جمالها حيث إن ملامحها لم تتغير كثيرا حتى بعد أن كبرت.

وشهدت الأيام الماضية، إعلان الفنان أحمد العوضي والنجمة ياسمين عبد العزيز، قصة حبهما وارتباطهما سويًا، بعد المناوشات المتبادلة التي حثت بين العوضي وشقيق ياسمين عبر منصات السوشيال ميديا، والتي انتهت بالإفصاح عن حبهما للجميع.

وعلى سياق آخر، تعرضت النجمة ياسمين عبد العزيز، لهجوم شرس من شقيقها وائل عبد العزيز، بسبب علاقتها العاطفية مع الفنان أحمد العوضي، إلا أن ياسمين أكدت مواصلة حياتها وعملها بشكل طبيعي للغاية، وكأنها ليست طرفًا في الأزمة، وشاركت الكثير من صورها داخل كواليس تصوير مسلسلها "ونحب تاني ليه" المقرر عرضه في رمضان المقبل.

اختارت ياسمين عبد العزيز المؤلف عمرو محمود ياسين، لرغبتها فى تقديم عمل اجتماعي رومانسي، وهو بالفعل ما يتحقق في "ونحب تاني ليه" الذى يناقش الكثير من قضايا المرأة، لعل أبرزها قضية انفصال الأزواج، بالإضافة إلى تطرق السيناريو إلى قصص الحب التي يقابلها المرء في حياته سواء سيدة أو رجل، وكيف يتعامل معها البشر، خاصة مع تواجد الأزمات الفكرية والتربوية وخلافه‪.

مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

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الكلمات المفتاحية

ياسمين عبدالعزيز مشاهير مسلسلات رمضان 2020 مسلسل ونحب تاني لي قصة حبهم اليو

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