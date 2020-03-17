خمسة قرارات عاجلة لـ'الوطنية للصحافة' في مواجهة 'كورونا'

بحثت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة كرم جبر، في اجتماعها المنعقد اليوم، خطة الصحف القومية لمواجهة اآثار انتشار وباء كورونا، وزيادة الوعي المجتمعي والتي تشتمل ما يلي.





وقررت الهيئة إبراز إرشادات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية للمواطنين، و التأكيد على مراعاة انتقاء المصادر المتخصصة والموثوقة في تناول كل ما يتعلق بموقف فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى استمرار تبني السياسات التحريرية للصحف القومية في نشر الحقائق دون تهويل أو تهوين، والحرص على المصداقية والمهنية في إطار تحقيق الصالح العام.



