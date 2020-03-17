Advertisements
Advertisements
Advertisements

خمسة قرارات عاجلة لـ'الوطنية للصحافة' في مواجهة 'كورونا'

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 06:37 م
Advertisements
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ميسون أبو الحسن
Advertisements
بحثت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة كرم جبر، في اجتماعها المنعقد اليوم، خطة الصحف القومية لمواجهة اآثار انتشار وباء كورونا، وزيادة الوعي المجتمعي والتي تشتمل ما يلي.

وقررت الهيئة إبراز إرشادات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية للمواطنين، و التأكيد على مراعاة انتقاء المصادر المتخصصة والموثوقة في تناول كل ما يتعلق بموقف فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى استمرار تبني السياسات التحريرية للصحف القومية في نشر الحقائق دون تهويل أو تهوين، والحرص على المصداقية والمهنية في إطار تحقيق الصالح العام.

كما أعلنت الهيئة عن قرارها بتوحيد شعار "إحمي نفسك - إحمي بلدك" على كل صفحات الإصدارات الصحفية، وتكثيف الاتصال والتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، وفي مقدمتها على وجه الخصوص وزير الدولة للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام، للقيام بجهود مشتركة في إطار رفع درجة الوعي لدى المواطنين، والتأكيد على الإجراءات الصحية الواجب اتباعها.
Advertisements

أخبار تهمك

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور يحسم مصير كارتيرون ويفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟.. الحكومة تحسم الأمر

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل من وزارة الصناعة بعد أزمة نقص الكحول والمطهرات

منذ حوالي 4 ساعات

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

رغم نفيها وجود منخفض.. وكيلة "الاستشعار" بهيئة الأرصاد تحذر

منذ حوالي 8 ساعات

داعية إسلامي يفجر مفاجأة بشأن موعد قيام الساعة

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يتراجع عن صفقة مدوية

منذ ساعتين و 48 دقيقة

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يومين

آخر تطورات أزمة كهربا وشيكابالا وعقوبة اتحاد الكرة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تواصل تحدي مصر في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الإفتاء توضح حكم الصلاة على المتوفى بكورونا وتغسيله

منذ ساعة

فايلر يطلب عودة نجم الأهلي "المتألق"

منذ حوالي 9 ساعات

تعليق أعمال.. قرار عاجل من رئيس الوزراء يهم كل المصريين

منذ ساعة الا ربع

تحديد موعد نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ ساعتين و 5 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:14 م

تعليق أعمال.. قرار عاجل من رئيس الوزراء يهم كل المصريين

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

03:02 م

داعية إسلامي يفجر مفاجأة بشأن موعد قيام الساعة

09:12 ص

هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟.. الحكومة تحسم الأمر

09:38 ص

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

09:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status