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برشلونة يفتتح مزاد بيع أومتيتى مقابل 118 مليون إسترلينى

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 06:39 م
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بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدتث تقارير صحفية إنجليزية مساء اليوم الثلاثاء عن رغبة إدارة فريق برشلونة الإسباني في بيع المدافع الفرنسى صامويل أومتيتى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.


إدارة برشلونة تخبر أومتيتي بإمكانية رحيله في الصيف

وذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية، أن إدارة فريق برشلونة الإسباني أبلغت مدافع الفريق الفرنسي صامويل أومتيتى بإمكانية رحيله عن صفوف البارسا نهاية الموسم الجاري بناءا على رغبة المدرب كيكي ستيين المدير الفني للفريق الكتالوني.


وأضافت الصحفية الإنجليزية أن إصابات المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي وتحديداً إصابة الركبة وراء رغبة المدرب كيكي ستيين وإدارة برشلونة، في رحيل الاعب عم صفوف البارسا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد خاصة مع وجود الثنائى جيرارد بيكيه وكليمنت لونجليه في خط الدفاع.


أرسنال ومانشستر يونايتد يرغبا في ضم المدافع الفرنسي

وتابعت الصحفية الإنجليزية أن ناديي أرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزيين يرغبا في الحصول على خدمات مدافع برشلونة الفرنسي صامويل أومتيتي في الصيف المقبل، حيث أشار التقرير الصحفي إلى أن إدارة البارسا تخطط للحصول على 118 مليون جنيه إسترلينى فى الصفقة.


مباريات صامويل أومتيتي مع برشلونة

يذكر أن صامويل أومتيتي المدافع الفرنسي الحاصل على كأس العالم الأخيرة مع منتخب الديوك قد شارك مع فريقه برشلونة الإسباني هذا الموسم في 11 مباراة فقط فى الليجا ولكن إصاباته المتكررة حالة دون استكماله المسابقة المحلية مع البارسا.

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