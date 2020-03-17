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للوقاية من كورونا.. تعليق الأنشطة بكنائس أرمنت وإسنا في الأقصر لمدة أسبوعين

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 06:34 م
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بوابة الفجر
طاهر الحساني
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أصدر نيافة الحبر الجليل الأنبا يواقيم الأسقف العام لكنائس إسنا وأرمنت، قرارًا بتعليق كافة الأنشطة الكنسية والاجتماعات، واقتصارها على الصلوات الطقسية فقط لمدة أسبوعين، تماشيًا مع خطة الدولة لمقاومة تفشي فيروس كورونا المستجد بالبلاد وحماية المواطنين.

وقال "الأنبا يواقيم " في بيان له، اليوم الثلاثاء، " نصلي من أعماق قلوبنا لكي يحفظ الله بلادنا من كل شرٍ وبلية ويرفع عن العالم الموت والوباء والغلاء وكل أمرٍ ردئ"، مشيرًا إلى أن تعليق الأنشطة يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الكنيسة، للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير المعروف باسم "صوم الخماسين"، ويمتد نحو 55 يومًا ينتهي بليلة سبت النور أو ليلة عيد القيامة المجيد.

ويُعد الصوم الكبير صومًا من الدرجة الأولى، ويمتنع فيه الأقباط عن تناول اللحوم والأسماك والألبان مكتفين بالأكلات النباتية، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير تقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.

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وقاية من كورونا كنائس ارمنت كرونا الدرجة احترازي

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