رابط صرف المساعدة المقطوعة 1441 “دفعة الضمان الإجتماعي الجديدة” علي الرابط الرسمي

يبحث الالاف من المواطنين في السعودية عن الأخبار المتعلقة في المساعدة المقطوعة، حيث يتسائل العديد منهم عن موعد صرف الدفعة الجديدة من مقطوعة الضمان، وقد شددت وزارة العمل والتتمية الاجتماعية بالمملكة، على عدم التعاطى مع الشائعات التي يتم نشرها على المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن ترددت بعض الشائعات عن وقف المساعدة المقطوعة 1441 وأشارت الوزارة الي ان هذه الشائعات عارية عن الصحة.





ولكافة المواطنين الذين يرغبون في التسجيل للمساعدة المقطوعة أو البحث عنها، ننشر لكم كافة الخطوات والرابط الرسمي للاستعلام عن صرف المقطوعة، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات المشروحة، حتي تستيطع الاستعلام بشكل صحيح، ولمن يرغب في معرفة رقم الضمان الاجتماعي لخدمة العملاء للاستفسار عن المقطوعه يمكن الاستفسار عبر الرقم 19911.









الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب













من ضمن الفئات المشمولة بصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي





النساء الأرامل.





النساء المطلقات والأيتام.





النساء المهجورات.





لمن يعاني من اعاقة دائمة او مؤقتة.





العائلات ذوات الدخل المنخفض.









الشروط الواجب توافرها للحصول على مقطوعة الضمان





أولا يجب أن يكون مقدم الطلب من أصل سعودي وحامل للجنسية.





ثانيا يجب أن لا يتجاوز عمر المستفيد أكثر من 35 عاما.





ثالثا يجب أن يكون الدخل محمد بحيث ليس لديه قدرة على شراء السلع الأساسية.





رابعا يشترط أن لا يتقى راتب من معاش الضمان الاجتماعي.





خامسة توفر حساب بنكي حتي يمكن ايداع الدفعات المالية المخصصة في الحساب.









رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1441





الدخول على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .





كتابة رقم السجل المدني ورقم الطلب.



