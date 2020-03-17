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إسرائيل تستدعي 2500 جندي احتياطي لمواجهة فيروس كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 06:20 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الثلاثاء، استدعاء 2500 جندي احتياطي للمساعدة في جهود منع انتشار فيروس كورونا، نقلا عن صحيفة "هآرتس". 

وكان الجيش قد استدعى قبل أيام جميع الجنود النظاميين إلى ثكناتهم بعد إبلاغهم بأنهم سيبقون في هذه الثكنات لمدة شهر على الأقل. 

وأعلن الجيش إصابة 6 من جنوده بكورونا في وقت قالت فيه تقارير إعلامية إسرائيلية أن مئات الجنود يتواجدون في الحجر الصحي المنزلي، فيما تم تخصيص عدد من الفنادق كمراكز للحجر الصحي.

وأمرت السلطات الإسرائيلية، مؤخرا، بإيداع 1262 جنديا بجيش الاحتلال الحجر الصحي المنزلي، بعد الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.   

وقالت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم السبت، إن 189 جنديا آخرين أنهوا فترة الحجر الصحي الإلزامية وعادوا إلى وحداتهم العسكرية.

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وأضافت أن معظم الجنود الخاضعين للحجر الصحي عادوا مؤخرا من رحلات خارجية وبعضهم التقطوا فيروس كورونا أثناء وجودهم في إسرائيل.

وجاء الاعلان عن استدعاء جنود احتياط مع دعوة وزارة الصحة الإسرائيلية للمواطنين الإسرائيليين لعدم الخروج من منازلهم الا للضرورة. 

وبدأت إسرائيل تتجه أكثر فأكثر نحو الاغلاق مع استمرار الكشف عن إصابات كورونا وبوتيرة أعلى من الأيام الماضية. 

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في إعلان للاسرائيليين،الثلاثاء، "لا يجوز مغادرة المنزل إلا في الحالات التي تستلزم ذلك وذلك للعمل حسب القيود والتزود بالمواد الغذائية، الأدوية والخدمات الطبية وغيرها من الخدمات الحيوية". 

وأضافت: "لا يجوز الخروج من البيت إلى المتنزهات، ملاعب الأطفال، شاطيء البحر، برك السباحة، المحميات الطبيعية،الحدائق العامة أو إلى غيرها من المساحات العامة". 

وتابعت: "العلاقات الاجتماعية تكون من خلال وسائل الاتصال عن بعد وتجنب استضافة أصدقاء وأفراد العائلة الذين لا يقيمون في منزلكم". 
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