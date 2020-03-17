الكمامة وحدها لا تكفي.. خطوات تحميك وعائلتك من فيروس كورونا

يعتبر فيروس كورونا المستجد مرض معدي يصيب الجهاز التنفسى، وينتقل عبر الرذاذ الذى يخرج من الفم أو الأنف أو ملامسة الأسطح الملوثة بالفيروس، وتعد الشيشة أداة لنقل الفيروس، حيث إن كل جزء فيها يعتبر مصدرا للعدوى،" احم نفسك ومن حولك وتوقف الآن عن تدخين الشيشة".



ويحرص كثير من المصريين علي ارتداء الكمامة والقفازات الطبية للوقاية من فيروس كورونا حيث تنتقل فيروس الكورونا من مخالطة شخص مصاب بالفيروس ويلجأ كثير من الاشخاص لإرتداء الكمامة في التجمعات البشرية الكبيرة للوقاية من الأشخاص المصابين لكن الكمامة الطبية وحدها لاتكفي للوقاية والحماية من الفيروس لانها صالحة للاستخدام لمدة ساعة واحدة.



الكمامة لا تكفي

نصح الخبراء بغسل الأيدي باستمرار، واستخدام المناديل عند السعال أو العطس، واستخدام المطهرات وتطهير الأسطح وارتداء الكمامات للوقاية من الفيروس.



وأكد بوريس ريفيتش خبير طبي، أن الكمامة الطبية تحمى بشكل جيد لمدة ساعة فقط، تحافظ الكمامات الأخرى باختلاف خصائصها الطبية لمدة 4 ساعات، طبقا لما نشره موقع "سبوتنيك".



وكشف ريفيتش، عن بعض النصائح والطرق للحماية من بالفيروسات التاجية فى المدن الكبيرة الممتلئة بالسكان حيث يجب على الأشخاص إرتداء الكمامات، وتقليل التفاعل مع الآخرين، وعدم الوقوف في وجه المصابين في وسائل النقل العام.



غير مفيدة

وأضاف ريفيتش، أن الكمامة الطبية غير مفيدة في الهواء الطلق، ولا يعني ذلك تجاهلها في العموم، حيث أوصى الخبير باستخدامها في وسائل النقل العام،



وأوضح الخبير الطبي، أنه فى حال عدم وجود كمامات يمكن وضع غطاء على الوجه، وفي حالة عدم وجود غطاء أيضا، لاتقف أمام وجه الشخص مباشرة، وتجنب المصافحة بالأيدي والعناق، التقبيل.



أضاف الطبيب، أن هذه الاجراءات فعالة، موضحا أنه كلما اتبع الناس القواعد البسيطة، كلما قل انتشار الفيروس.



المعهد الكوري

تفقد كمامات الوجه قدرتها على حماية الاشخاص بعد ساعة، وهي صالحة لاستخدام مرة واحدة، عندما تتعرض الكمامة للرطوبة أو الغسل تفقد قيمتها.



وكشف المعهد الكورى الجنوبى للعلوم، اليوم الثلاثاء، عن إنتاج فلاتر لكمامات الوجه تزيد الخصائص الواقية بعد غسله عشرات المرات، يدوم استخدام الكمامة لعدة ساعات.



وأضاف المعهد، أن صنع الفلتر يحافظ علي استخدام كمامة الوجه التقليدية لعدة ساعات، كما أن قماش الفلتر معالج بتكنولوجيا النانو تكنولوجيا، صمم قماش الكتان لتحقيق أقصى نسبة من الوقاية حتى بعد فترة طويلة.



وأوضح المعهد، أن الفتلر مهم بسبب ما تشهده البلاد من نقص الكمامات الواقية بسبب الخوف بين المواطنين من فيروس كورونا بينما يحافظ الفيلتر على خصائص الوقاية حتى بعد غسله أكثر من 20 مرة أو غمره فى محلول الكحول الإيثانول لثلاث ساعات.



كمامة شفافة

ابتكرت الصين كمامة شفافة لمساعدة ضعاف السمع علي تلقى المعلومات عن طريق لغة الإشارة وحركات الشفايف، قد أكدت لينج زنسكو مترجمة لغة الإشارة، خلال مؤتمر صحفى للوقاية من انتشار الفيروس فى بكين، اكتشف مترجمو الإشارة، فى وقت سابق، أن الكمامة العادية تسبب عقبة لضعاف السمع فى عملهم.



وحاولت "لينج"، طبقا لوكالة الانباء الصينة "شينخوا"، أن تصمم كمامة ففرغت الجزء الرئيسي من القناع واستبدلته بغطاء بلاستيكى، ثم قامت بعد ذلك رشت مركب كيميائى مضاد للضباب قبل تعقيمه



وأضافت لينج، أنها جربت الكثير من البحث على الإنترنت، وهذا الجيل الثالث من الكمامة الشفافة"، " ولا أزل أعمل على ابتكار أفضل لأقنعة يمكن أن يسمح لنا بالتنفس بشكل أسهل"..



وكشفت منظمة الصحة العالمية أحدث احصاء لانتشار فيروس الكورونا حول العالم، اليوم الثلاثاء، حيث سجلت المنظمة 189758 حالة، بينما توفي 7518 حالة، تعافى 80874 شخص.