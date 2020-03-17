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تعليق أعمال.. قرار عاجل من رئيس الوزراء يهم كل المصريين

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 06:14 م
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مصطفى مدبولي - أرشيفية
مصطفى مدبولي - أرشيفية
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 أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتعليق العروض التي تٌقام في دور السينما والمسارح، أياً كانت تبعيتها، لحين صدور إشعار آخر.

 

وأضاف مجلس الوزراء، وفقا لبيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن ذلك كتدبير احترازي في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لڨيروس كورونا المستجد.


ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.


هذا وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مثلما يحدث في بعض الدول، تتمثل في تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.

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الكلمات المفتاحية

مجلس الوزراء قرار عاجل من رئيس الوزراء تعليق العروض بالسينما والمسارح تعليق الدراسة في الجامعات الدكتور مصطفى مدبولي

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