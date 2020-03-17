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شركة "أبل" تغلق متاجر البيع بالتجزئة في واشنطن بسبب كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 06:09 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت شركة آبل، اليوم الثلاثاء، إغلاق متاجر البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة حتى إشعار آخر، بسبب فيروس كورونا.

ويذكر أن قررت شركة آبل، إغلاق جميع متاجرها خارج الصين مؤقتا، حتى 27 مارس بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد، مما يعني أنه سيتم إغلاق متاجر آبل حول العالم خلال الأسبوعين المقبلين.

وقال (تيم كوك) Tim Cook الرئيس التنفيذي لشركة آبل في رسالة تسمح للعملاء بمعرفة إغلاق المتاجر: "إن الصين علمتنا أن الطريقة الأكثر فعالية لتقليل مخاطر انتقال فيروس كورونا هي تقليل الكثافة السكانية وزيادة المسافة الاجتماعية، ولهذا السبب نحن نغلق متاجر آبل".

وأغلقت الشركة جميع متاجرها في إيطاليا وإسبانيا، لكن المتاجر في بلدان أخرى، مثل الولايات المتحدة، ظلت مفتوحة حتى الآن، فيما أعادت الشركة المصنعة لهواتف آيفون فتح متاجرها في الصين.

وقال كوك إن "الانتشار العالمي للفيروس يؤثر على كل واحد منا، ونحن في الشركة أشخاص أولاً، ونفعل ما نفعله مع الاعتقاد بأن التكنولوجيا يمكن أن تغير الحياة مع الأمل في أن تكون أداة قيمة في لحظة كهذه، وأود أن أشكر فريق العمليات وشركائنا على جهودهم لاستعادة سلسلة التوريد لدينا".

وأضافت الرسالة "ساعدنا ما تعلمناه معًا في تطوير أفضل الممارسات التي تساعد بشكل كبير في استجابتنا العالمية، وأحد هذه الدروس هو أن الطريقة الأكثر فاعلية لتقليل مخاطر انتقال الفيروس هي تقليل الكثافة وزيادة المسافة الاجتماعية، ونتخذ خطوات إضافية لحماية أعضاء فريقنا وعملائنا مع استمرار نمو معدلات الإصابة الجديدة في أماكن أخرى، وسنغلق جميع متاجر البيع بالتجزئة خارج الصين حتى 27 مارس".

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة إلى إمكانية شراء الأجهزة والملحقات من خلال موقع آبل على الويب أو من خلال تطبيق (متجر آبل) Apple Store، كما يمكن للعملاء الذين يحتاجون إلى خدمة ودعم استخدام موقع دعم آبل، وقال: "نحن ملتزمون بتقديم خدمة استثنائية لعملائنا".
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