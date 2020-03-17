مصرع شاب عشريني تناول حبة غلة سامة بالسنبلاوين

لقى شاب بالعقد الثانى من عمره مصرعه بقرية الزريقى التابعة لمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، على إثر تناوله حبة غلة.



وكان اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير مباحث الدقهلية يفيد بإستقبال مستشفى السنبلاوين العام جثة شاب فى العقد الثانى من عمره.





وانتقلت قوة من مباحث مركز السنبلاوين، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وفاة طارق أحمد سرور السيد 25 سنة ومقيم قرية الزريقى التابعة لمركز السنبلاوين، نتيجة تناول حبة غلة سامة “الخصصة لحفظ الغلال” مما ادى الى وفاته فى الحال.



وتحرر عن ذلك المحضر اللآزم وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى السنبلاوين العام وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.