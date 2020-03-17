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تركيا تعلن تعطيل المدارس الحربية خشية من انتشار كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:58 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، تعطيل المدارس الحربية، والثانوية المهنية لضباط الصف والمعاهد العسكرية حتى 13 أبريل المقبل، خشية تفشي فيروس كورونا المستجد. 

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، مع قيادات القوات البرية، والبحرية، والجوية، ورئيس الأركان العامة بمقر وزارة الدفاع، وفق ما نقلته العديد من وسائل الإعلام المحلية، ومن بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة "حرييت".

ووفق المصدر أوضح أكار أن هذا القرار يأتي في إطار التدابير الاحترازية التي تتخذها البلاد لمواجهة تفشي الفيروس القاتل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه تم منع دخول الزائرين في الوحدات والمقرات العسكرية.

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وتابع قائلا: "كما أنه لن يتم قبول أي شخص في منازل الجيش باستثناء أولئك الذين يبقون مع الموظفين المناوبين لأسباب اضطرارية".

وحتى عصر الثلاثاء، بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد 180 ألفا و90 حالة حول العالم، بينما وصل عدد الوفيات إلى 7063 في 145 بلدا ومنطقة.

والإثنين، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 47 بعد اكتشاف 29 حالة إصابة مؤكدة جديدة.

واضطرت تركيا، الجمعة، إلى وقف الرحلات الجوية لـ9 دول أوروبية حتى 17 أبريل المقبل، حسبما أفادت آنذاك العديد من وسائل الإعلام المحلية.

وسبق أن أعلنت السلطات التركية تعطيل المدارس في عموم البلاد لمدة أسبوعين؛ للحيلولة دون تفشي الفيروس.
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