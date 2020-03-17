Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثلاثينية تعمل بالصيد تحصل على لقب الأم المثالية ومحافظ الدقهلية يكرمها لتضحيتها (صور)

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 06:03 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
توفى زوجها وتركها وحيدة تواجه أعباء الحياة ومتاعبها ومسئولياتها هى وطفليها الصغار، وعملت فى مجال صيد الأسماك بعد أن تخلى عنها الجميع وتركوها وحيدة تواجه قدرها المحتوم لتحصل فى النهاية على لقب الأم المثالية بالدقهلية.

شابة فى مقتبل عمرها وجدت نفسها وحيدة بعد رحيل زوجها، رشا النحاس 35 سنة إبنة قرية أبو سيد أحمد التابعة لمركز شربين فى محافظة الدقهلية إمتهنت صيد الأسماك لرعاية أبنائها شروق 9 سنوات تلميذة الصف الثالث الابتدائى وتامر 7 سنوات تلميذ بالصف الأول الإبتدائى.

ولم فكر الشابة فى بدائل عن رعاية أطفالها بعد تخلى المقربين عنهم فعلى الرغم من صغر سنها لم تفكر فى الزواج أو ترك أبنائها لأسرة زوجها وفضلت أن تحمل لقب أرملة وتكد وتعمل وتكسب قوت يومها من عمل يديها وإمتهنت إحدى مهن الرجال لتوفير إحتياجاتهم لتوفير المأكل والملبس والتعليم لأولادها الصغار الذى لم يتبقى لهم غيرها عقب رحيل والدهم وتخلى أسرته عنها.

وأوصدت كافة الأبواب فى وجهها ورفضت أسرة زوجها الوقوف بجوارها وتقديم يد العون لها لتجد نفسها وحيدة فى مواجهة العالم الخارجى ولم تجد أمامها سوى الكد والعمل لتستيع رعاية أطفالها الصغار وتوفير متطلبات الحياة اليومية لهم.

وتكليلا لجهودها كرمها الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتسليم تروسيكل ليعينها على اعباء الحياة ولتوفير مصدر دخل لها ولأطفالها نظرا لظروفها الاجتماعية.

و أكد محافظ الدقهلية أن تقديم مثل هذه المساعدات الإنسانية يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة العمل على توفير متطلبات المواطنين في توفير حياة كريمة والعمل على بناء الإنسان.

ومنح محافظ الدقهلية شهادة تقدير للسيدة الأرملة تقديرا لجهودها المتميزة في السعي بكل السبل وكفاحها لتوفير احتياجات أسرتها، مؤكدا على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات في دعم مجهودات الدولة لرفع العبء عن المواطنين ومشاركة الدولة في إتاحة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والتي تفتح أبواب رزق للأسر الأكثر احتياجا.

وقام محافظ الدقهلية بتسليم التروسيكل للمواطنة لمساعدتها في اقامة مشروع يوفر دخل مناسب لأسرتها ويساعدها علي مواجهة أعباء الحياة.
ثلاثينية تعمل بالصيد تحصل على لقب الأم المثالية ومحافظ الدقهلية يكرمها لتضحيتها (صور)
ثلاثينية تعمل بالصيد تحصل على لقب الأم المثالية ومحافظ الدقهلية يكرمها لتضحيتها (صور)
ثلاثينية تعمل بالصيد تحصل على لقب الأم المثالية ومحافظ الدقهلية يكرمها لتضحيتها (صور)
ثلاثينية تعمل بالصيد تحصل على لقب الأم المثالية ومحافظ الدقهلية يكرمها لتضحيتها (صور)
ثلاثينية تعمل بالصيد تحصل على لقب الأم المثالية ومحافظ الدقهلية يكرمها لتضحيتها (صور)
ثلاثينية تعمل بالصيد تحصل على لقب الأم المثالية ومحافظ الدقهلية يكرمها لتضحيتها (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر صيد الام المثالية اخبار

أخبار تهمك

تحديد موعد نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

رغم نفيها وجود منخفض.. وكيلة "الاستشعار" بهيئة الأرصاد تحذر

منذ حوالي 8 ساعات

داعية إسلامي يفجر مفاجأة بشأن موعد قيام الساعة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الإفتاء توضح حكم الصلاة على المتوفى بكورونا وتغسيله

منذ ساعة

هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟.. الحكومة تحسم الأمر

منذ حوالي 9 ساعات

تعليق أعمال.. قرار عاجل من رئيس الوزراء يهم كل المصريين

منذ ساعة الا ربع

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إثيوبيا تواصل تحدي مصر في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يتراجع عن صفقة مدوية

منذ ساعتين و 48 دقيقة

مرتضى منصور يحسم مصير كارتيرون ويفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من وزارة الصناعة بعد أزمة نقص الكحول والمطهرات

منذ حوالي 4 ساعات

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يومين

آخر تطورات أزمة كهربا وشيكابالا وعقوبة اتحاد الكرة

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يطلب عودة نجم الأهلي "المتألق"

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:14 م

تعليق أعمال.. قرار عاجل من رئيس الوزراء يهم كل المصريين

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

03:02 م

داعية إسلامي يفجر مفاجأة بشأن موعد قيام الساعة

09:12 ص

هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟.. الحكومة تحسم الأمر

09:38 ص

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

09:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status