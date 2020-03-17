ثلاثينية تعمل بالصيد تحصل على لقب الأم المثالية ومحافظ الدقهلية يكرمها لتضحيتها (صور)

توفى زوجها وتركها وحيدة تواجه أعباء الحياة ومتاعبها ومسئولياتها هى وطفليها الصغار، وعملت فى مجال صيد الأسماك بعد أن تخلى عنها الجميع وتركوها وحيدة تواجه قدرها المحتوم لتحصل فى النهاية على لقب الأم المثالية بالدقهلية.



شابة فى مقتبل عمرها وجدت نفسها وحيدة بعد رحيل زوجها، رشا النحاس 35 سنة إبنة قرية أبو سيد أحمد التابعة لمركز شربين فى محافظة الدقهلية إمتهنت صيد الأسماك لرعاية أبنائها شروق 9 سنوات تلميذة الصف الثالث الابتدائى وتامر 7 سنوات تلميذ بالصف الأول الإبتدائى.



ولم فكر الشابة فى بدائل عن رعاية أطفالها بعد تخلى المقربين عنهم فعلى الرغم من صغر سنها لم تفكر فى الزواج أو ترك أبنائها لأسرة زوجها وفضلت أن تحمل لقب أرملة وتكد وتعمل وتكسب قوت يومها من عمل يديها وإمتهنت إحدى مهن الرجال لتوفير إحتياجاتهم لتوفير المأكل والملبس والتعليم لأولادها الصغار الذى لم يتبقى لهم غيرها عقب رحيل والدهم وتخلى أسرته عنها.



وأوصدت كافة الأبواب فى وجهها ورفضت أسرة زوجها الوقوف بجوارها وتقديم يد العون لها لتجد نفسها وحيدة فى مواجهة العالم الخارجى ولم تجد أمامها سوى الكد والعمل لتستيع رعاية أطفالها الصغار وتوفير متطلبات الحياة اليومية لهم.



وتكليلا لجهودها كرمها الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتسليم تروسيكل ليعينها على اعباء الحياة ولتوفير مصدر دخل لها ولأطفالها نظرا لظروفها الاجتماعية.



و أكد محافظ الدقهلية أن تقديم مثل هذه المساعدات الإنسانية يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة العمل على توفير متطلبات المواطنين في توفير حياة كريمة والعمل على بناء الإنسان.



ومنح محافظ الدقهلية شهادة تقدير للسيدة الأرملة تقديرا لجهودها المتميزة في السعي بكل السبل وكفاحها لتوفير احتياجات أسرتها، مؤكدا على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات في دعم مجهودات الدولة لرفع العبء عن المواطنين ومشاركة الدولة في إتاحة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والتي تفتح أبواب رزق للأسر الأكثر احتياجا.



وقام محافظ الدقهلية بتسليم التروسيكل للمواطنة لمساعدتها في اقامة مشروع يوفر دخل مناسب لأسرتها ويساعدها علي مواجهة أعباء الحياة.