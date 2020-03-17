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شخصيات بكيزة وزغلول تعود للجمهور بشكل جديد

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 06:27 م
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بكيزة وزغلول
بكيزة وزغلول
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بكيزة وزغلول"، من إحدى روائع السينما والدراما المصريتين، وعلى الرغم من مرور أكثر من 30 عامًا على هذا العمل الفني، قررت رسامة كاريكاتير أن تُعيد شخصياته مرة أخرى للحياة، عبر مشروع لرسم أبطال المسلسل.

آمال سمير، رسامة كاريكاتير، تخرجت في كلية الفنون الجميلة، وأعادت إلى الجمهور مرة أخرى المسلسل الشهير "بكيزة وزغلول"، والتي جسدت شخصياته في أعمال فنية من رسوماتها الكاريكاتورية، مستخدمة رسم الديجيتال فيها.

تذكرت "آمال"، الرسمة التي كانت قد رسمتها قبل سنوات لشخصية زغلول العشماوي، ونشرتها على جروب تشارك فيه من خلال تحدي رسم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت ردود فعل إيجابية عليها، ما شجعها على استكمال وإعادة رسم شخصيات المسلسل بطريقة جديدة.

لاقت رسومات آمال إعجابا وتداولا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى وصل بعضها للفنانة إسعاد يونس، التي أبدت إعجابها الكبير بهذا العمل، ونشرت صورة تجمع أبطال مسلسل بكيزة وزغلول، على حسابها الخاص في "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "حاجة روعة بجد.. ألف شكر للمبدعة آمال سمير".

وجمعت الصورة النجوم إسعاد يونس، وسهير البابلي، وصلاح قابيل، ومصطفى متولي، وشخصيات أخرى من أبطال المسلسل، الذي أنتج عام 1986.

الفنانة التشكيلية عملت كأستاذ منتدب في كلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة، وشاركت بأعمالها في عدد من المعارض داخل وخارج مصر، ترى "آمال" أن المشروع يمثل حالة من الحنين إلى الماضي، خاصةً أن المسلسل يعود لفترة الثمانينيات والتسعينيات، وهي فترة ثرية بالأعمال الفنية.

ويجمع مسلسل "بكيزة وزغلول" الكوميدي، الذي أنتج عام 1986، العديد من المفارقات والمواقف الطريفة بين بكيزة هانم الدرملي، سيدة المجتمع الغنية والأنيقة والراقية، وزغلول العشماوي، الفتاة الفقيرة التي جاءت من أجل حقها في ميراث والده
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