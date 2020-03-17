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ترامب: الاقتصاد الأمريكي سيتعافى بسرعة من تداعيات فيروس كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:50 م
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دونالد ترامب
دونالد ترامب
وكالات
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الاقتصاد الأمريكي سيتعافى بسرعة من تداعيات فيروس كورونا، مبينا في السياق أنه سيتم توفير دعم اقتصادي ومالي للشركات الصغيرة.

وأوضح ترامب، ففي مؤتمر صحفي له، اليوم، أن الولايات المتحدة حققت تقدما في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن إجراءات الاختبار تسير على ما يرام.

وأفاد ترامب بتوسيع خدمات الرعاية الطبية عن بعد لمواجهة كورونا.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه يجب تقليص التنقل والتجمعات وتجنب السفر لمواجهة الفيروس القاتل، مؤكدا أن واشنطن ستكسب المعركة ضد كورونا.

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تخطط لطلب موافقة الكونجرس على حزمة تحفيز اقتصادي ضخمة بقيمة 850 مليار دولار تهدف إلى وقف السقوط الحر الاقتصادي الناجم عن تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) الذي يجتاح العالم. 

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن 4 مسؤولين مطلعين على التخطيط (لم تكشف هوياتهم)، الثلاثاء، قولهم إن وزير الخزانة، ستيفن منوشين، سيقدم تفاصيل الخطة للجمهوريين في مجلس الشيوخ في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

وقال 2 من المسؤولين إن الحزمة ستخصص في الغالب لإغراق الاقتصاد بالنقد، من خلال خفض الضرائب على الرواتب أو آلية أخرى، مع توجيه نحو 50 مليار دولار لمساعدة قطاع الطيران.

وتأتي حزمة الـ850 مليار دولار بالإضافة إلى حزمة أخرى تبلغ قيمتها نحو 100 مليار دولار تهدف إلى توفير إجازات مرضية مدفوعة الأجر للعمال المتأثرين، على الرغم من أن تفاصيل هذا التشريع لا تزال متغيرة للغاية أثناء انتقالها عبر الكونجرس.

في وقت سابق من هذا الشهر، وافق الكونجرس على 8.3 مليار دولار من الإنفاق الطارئ لبرامج الصحة العامة، وفي الأسبوع الماضي وافق مجلس النواب على حزمة من أجل إجازة مرضية مدفوعة الأجر، وتأمين ضد البطالة، وأموال للطوابع الغذائية، واختبار مجاني لفيروسات كورونا وغيرها.



 
كما دعا الرئيس ترامب الأمريكيين بالعمل من منازلهم.
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