عاجل.. الإفتاء توضح حكم الصلاة على المتوفى بكورونا وتغسيله

قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المتوفي بكورونا يتوقف قرار تغسيله على قرار الطبيب المعالج، فإن قال الطبيب إن غسله سيتسبب في نشر العدوى والوباء فلا يغسل بل يمكن تيممه ولو كان في التييم أيضا نقل للعدوى حسب تعليمات الجهات المعنية والأطباء المتخصصون لا يتيمم، لكن إن لم يكن هناك ما يدعوا للقلق يغسل ويصلى عليه.





وأوضح أمين الفتوى، في فتوى له، اليوم الثلاثاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في حديث شريف عن الدخول أو الخروج من بلد فيه طاعون، عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ [يعني: الطاعون] بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْه).





وأوضح أنه يفضل عدم السفر إلى أماكن فيها وباء يكون هناك حجر صحي في البلاد المصابة، لا يمر السقيم على الصحيح ولا يمر الصحيح على السقيم خوفا من العدوى، والسفر لا يجوز لهذا البلد، إلا في الضرورة القصوى، والنبي لما نهى خوفا على صحة المسلم ويأخذ احتياطه كاملة حتى لا يصيبه المرض إذا سافر.





وأكد أنه يجوز السفر في الضرورات القصوى فقط مع أخذ احتياطاته، داعيا برفع الوباء والشفاء عن الناس أجمعين.





واجتمعت اليوم الثلاثاء لجنة إدارة الأزمات بالأزهر الشريف، برئاسة فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، لوضع الآلية المثلى لتنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بتخفيض عدد العاملين بأجهزة الدولة والمصالح الحكومية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.





وناقشت اللجنة وضع آلية لتنفيذ المواد التي نص عليها قرار رئيس مجلس الوزراء، بحيث لا تؤثر على سير العمل بالمؤسسة، وتعمل على تحقيق الهدف من القرار، وحل أي مشكلات أو أزمات قد تنشأ من جراء الوضع الحالي، فضلًا عن متابعة اللجنة بصفة مستمرة لعملية تعقيم وتطهير المباني لمواجهة فيروس كورونا بمختلف قطاعات الأزهر الشريف.





وفي نهاية الاجتماع قررت اللجنة تفويض رؤساء القطاعات المختلفة بالأزهر الشريف لوضع الضوابط والإجراءات التنظيمية لتنفيذ قرار تخفيض عدد العاملين بمختلف قطاعات الأزهر الشريف، تفاديًا للتجمعات، وحفاظًا على صحة كل فرد من أفراد المؤسسة.





وكان الأزهر الشريف، قرر منذ أيام تعليق الدراسة بالمعاهد والجامعات التابعة للأزهر الشريف لمدة أسبوعين، وتضمن القرار إعداد مادة علمية إلكترونية لجميع الصفوف، وإتاحتها على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية حال توقف الدراسة، إضافة إلى إعداد بنك أسئلة للشهادتين (الإعدادية والثانوية) الأزهرية، ونماذج إجاباتها وإتاحتها للطلاب على موقع بوابة الأزهر.









يأتي ذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على سلامة العاملين بمختلف قطاعات الأزهر الشريف، ومواجهة ظهور فيروس كورونا المنتشر في أغلب دول العالم، وتماشيًا مع التوجهات التي صدرت عن وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية لظهور هذا الفيروس الخطير.



