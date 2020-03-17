نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الثلاثاء 17-3-2020









أعلنت شركة أورنچ مصر، عن تعاونها مع شركة " أڤايا " Avaya العالمية للحلول التكنولوجية من أجل توفير تقنية التعلم عن بعد في مصر.









قال مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري إنه سيتم إسقاط ديون بقيمة 9.9 مليار جنيه وقضايا على نحو 220 ألف شخص في مبادرة تسوية مديونيات العملاء غير المنتظمين في السداد من الافراد الطبيعيين والذين تصل حجم قروضهم لأقل من مليون جنيه.









أصدرت الشركة القابضة لكهرباء قرار بتنظيم حصول العاملين بكافة الشركات التابعة، تضمن منح العاملين المصابين بالأمراض المزمنة مثل السكر والضغط وأمراض الكبد والقلب والأورام أجازة استثنائية لمدة أسبوعين.









قررت وزارة الصناعة والتجارة، منع تصدير الكحول بكل أنواعه خاصة المستخدم في صناعة المطهرات والماسكات والمطهرات ومستلزمات الوقاية، بهدف توفيره للسوق الداخلى.









كشفت الصين التي يعاني اقتصادها شللا بسبب مكافحة فيروس كورونا المستجد ، عن نتائج اقتصادية أسوأ مما كان متوقعا مع مجموعة من المؤشرات الكارثية بينها تراجع الإنتاج الصناعي للمرة الأولى منذ قرابة الـ30 عاما وانهيار مبيعات المفرق.









أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اتخاذ مجموعة من الخطوات لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 الصادر في 16 مارس الجاري، حيث تم منح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثتى عشر سنة إجازة استثنائية لمدة خمسة عشر يوماً.









شارك المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، ومسئولو جهاز المدينة، فى حمله للتفتيش على المخالفات وضبط أسعار السلع الغذائية بالمدينة، حيث قامت الحملة بالمرور بأسواق منافذ الخير بأقسام (الدواجن – اللحوم – الأسماك – الخضروات - الفاكهة) وعدة أسواق أخرى، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى وقسم شرطة التعمير بالمدينة.









جهت هيئة الرقابة المالية الشركات المقيد أسهمها بالبورصة المصرية بالاستفادة من إمكانية عقد الجمعية العمومية في اكثر من موقع في ذات الوقت شريطة توافر النظم الالكترونية التي تربط بين المواقع المختلقة ببعضها وتسمح بالتواصل الصوتي والمرئي من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة في اجتماعاتها.









قامت المصرية للاتصالات اليوم بزيادة سعات باقات الإنترنت الأرضي المقدم لعملائها وذلك في إطار مبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الطلاب في عملية التعليم عن بعد، وتزامنًا مع قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وبذلك تكون المصرية للاتصالات هي أول شركة في قطاع الاتصالات تقوم بتنفيذ المبادرة.









إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء علي هبوط جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب والعرب ، حيث قلص البورصة جزء من خسائرها بالأمس وذلك بعد قرار البنك المركزي المفاجيء بتخفيض سعر الفائدة نحو 3% ولكن مازالت حالة الفزع تسيطر علي المتعاملين في جميع أنحاء العالم.









أرسلت الشركة المصرية للاتصالات رسالة نصية إلى كافة عملاء الانترنت الأرضي، تفيد بأن الشركة قررت زيادة سعة استخدام الإنترنت الأرضى بالمنازل 20% لكل عميل مجانا خلال 48 ساعة القادمة، وهو ما يعادل 30 جيجابايت صالحة لمدة 30 يوم من تاريخ إضافتها.



خوفًا من كورونا.. "التخطيط" تمنع الدليفري وترفع مستوى التعقيم

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مجموعة جديدة من الإجراءات الاحترازية الخاصة بالعمل داخل ديوان عام الوزارة، والجهات التابعة، وذلك فى إطار مرحلة الإجراءات الوقائية المختلفة لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا.









قررت إدارة البورصة المصرية، تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على أسهم 8 شركات وهي مدينة نصر للإسكان والتعمير، حديد عز، السويدي إليكتريك، بورتو القابضة، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، القلعة للاستشارات المالية، أجواء للصناعات الغذائية، دايس للملابس الجاهزة.









طالبت كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية كافة الممولين باتخاذ كافة التدابير الصحية والوقائية خلال موسم الإقرارات الضريبية الحالى حرصاً على سلامتهم ومنعاً للمساهمة فى إنتشار فيروس كورونا المستجد .













نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 .