محافظ قنا: يجب تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بمنشأت المناطق الصناعية







جاء ذلك خلال متابعته لسير العمل بعدد من المصانع بالمنطقة رافقه محمود سلوم مدير المنطقة الصناعية والأستاذ عماد عزت مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة ومسئولي وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بالمحافظة.



استهل الداودي جولته بمتابعة سير العمل بمصنع العربية الدولية للصناعات الغذائية بتكلفة ٥ مليون و٢٥٠ الف جنيه وتابع به خطوط الإنتاج واطمئن على جودة المنتجات المُصنعة ثم تفقد مصنع ARE Group للطاقة المتجددة بتكلفة ٣٧٠ مليون جنيه.



واستمع فيه الى شرح تفصيلي لمراحل انتاج الواح الخلايا الشمسية وسخانات المياه الشمسية كما تفقد المحافظ اعمال التشطيبات النهائية وتركيب خطوط الإنتاج الخاصة بمصنع الألمانية اللبنانية للصناعة GLC بتكلفة ٢٠ مليون جنيه واختتم الداودي زيارته للمنطقة بمتابعة سير العمل بمصنع عبدالوهاب للصناعات المعدنية بتكلفة ١٥٠ مليون جنية مشيرا الى ان المصانع الأربعة وفرت ٤٥٠ فرصة عمل لشباب المحافظة.



وأكد الداودي على أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لجذب المستثمرين ورجال الأعمال إلى المنطقتين الصناعيتين بقطف ونجع حمادي وتذليل كافة المعوقات التي تواجههم من أجل المساهمة بفعالية في دفع عجلة الإنتاج والحد من البطالة وتوفير فرص عمل للشباب تضمن حياة كريمة لهم.



جدير بالذكر ان منطقة قفط الصناعية تقع على مساحة ٣٨٦ فدان وتضم ٩٥ مصنع بتكلفة ٢ مليار و٤٨ مليون جنيه توفر ٧ الآف و٢٦٨ فرصة عمل للشباب منها ٣٧ مصنع منتج و٤١ مصنع تحت الإنشاء و١٧ مصنع جارى استخراج التصاريح والموافقات الخاصة بها.





وفي سياق منفصل افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا وحدة أبو نبوت الصحية بقرية أبو دياب شرق بمدينة دشنا بحضور الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بقنا والأستاذ حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



وعقب الافتتاح تفقد الداودي أقسام الوحدة الصحية مشيرا الى انه تم إنشائها بتكلفة ٧ ملايين جنيه وسوف تخدم ٥ الآف مواطن تقريبا من أهالي القرية يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين في جميع ربوع الوطن لاسيما المناطق الأكثر احتياجا.



وأضاف المحافظ أن المرحلة المقبلة سوف تشهد عدة افتتاحات لمشروعات خدمية وتنموية تعود بالنفع العام على المواطنين وينعكس أثرها بشكل إيجابي على مستوى معيشة المواطنين.



أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا على ضرورة تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بجميع المصانع التي تعمل بالمنطقة الصناعية بكلاحين فقط.