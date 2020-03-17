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لسكان القاهرة.. طريقة تقديم الشكاوى إلى المسئولين الكترونيا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:47 م
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خالد عبدالعال
خالد عبدالعال
إسماعيل منطاوي
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قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، استقبال طلبات وشكاوى المواطنين المترددين على الديوان العام والرد عليها الكترونياً عن طريق البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء WWW.SHAKWA.eg أو من خلال الاتصال بالخط الساخن 16528.

وأوضحت محافظة القاهرة، في بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، على أن تقوم إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام خلال الفترة القادمة باستقبال الشكوى الكترونياً وإرسالها للجهات المختصة للرد عليها ومتابعتها ثم الرد على المواطنين الكترونياً من نفس الموقع .

يأتى ذلك فى إطار توجه الدولة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات لعدم انتشار الفيروس حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وقرر محافظ القاهرة، اليوم الثلاثاء، إلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة، باستخدام البريد الإلكتروني في تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكتروني للجهة؛ ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.



ومن جانبها، كشفت وزارة الصحة والسكان، عن إجمالي عدد المصابين الذين جرى تسجيلهم في مصر، بفيروس كورونا المستجد هو 166 حالة، من ضمنهم 26 حالة جرى شفاؤها، وخرجت من مستشفى العزل، و4 حالات وفاة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل، حالتها مستقرة تماما، وتخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فيما عدا 7 حالات، حالتها متوسطة، وحالتان حالتهما غير مستقرة.

ولفت متحدث وزارة الصحة والسكان، إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتها في مستشفيات العزل وحالتها مستقرة.

وتابع متحدث وزارة الصحة والسكان، أن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 166 حالة، من ضمنهم 26 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و4 حالات وفاة.

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مصر كورونا فيروس كورونا طريقة تقديم الشكاوى إلى المسئولين الكترونيا خالد عبدالعال محافظ القاهرة خالد عبدالعال

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