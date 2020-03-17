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وزير الصحة: "نحو مناقشة قرار منع الجولان بالمرحلة المقبلة"

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:35 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أكد وزير الصحة عبد الطيف المكي، اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020، على أن سلط الإشراف اتخذت عددا من الإجراءات والقرارات توقيا من جائحة كورونا، كاشفا أنه تم التداول في عدد من القرارات الأخرى التي سيتم اتخاذها إذا ما اقتضت الضرورة.

وكشف المكي في البرنامج الإذاعي 'ميدي شو'، أن قرار منع الجولان قد يناقش خلال المرحلة المقبلة، قائلا "منع الجولان ذُكر خلال المجلس الوزاري لكن لا نستطيع استعمال جميع الإجراءات حاليا.. واحترام الإجراءات والالتزام بالتوصيات ما يوصلناش لمنع الجولان..".

ويجدر التذكير، بأن الدكتور عبد اللطيف المكي وزير الصحة، كان قد أعلن اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020، خلال لقاء إعلامي إلتأم بمقرّ وزارة الصحة، عن تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس 'كورونا المستجدّ'، بعد صدور نتائج 67 تحليلا مخبريّا أسفرت عن 04 نتائج إيجابيّة، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 24 حالة مؤكدة (14 حالة مستوردة، 10 حالات محلية).
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