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تعرف على فرص الألومنيوم في الصعود للممتاز

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:40 م
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بوابة الفجر
عاطف الشعيبي
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اشتدت المنافسة بالمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، تزامنا مع وصول قطار البطولة، للجولة18 من عمر المسابقة، التي يتبقى جولات على نهايتها.

ومع اقتراب المسابقة من النهاية، واشتعال المنافسة على مقدمة المجموعة الأولى، التي تشهد منافسة رباعية على خطف تذكرة الصعود، يأتي قرار التعليق من قبل مجلس الوزراء ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، لتكون الهدنة التي يلتقط فيها الفرسان الأربعة أنفاسهم قبل استئناف المباريات.

مقدمة جدول المجموعة الأولى يشهد صراع شرس بين فرق بني سويف المتصدر برصيد35 نقطة بالتساوي في رصيد النقاط مع البنك الأهلي صاحب المركز الثاني، وياتي الألومنيوم في المركز الثالث برصيد32 نقطة، ثم يأتي فريق الشبان المسلمين بقنا في المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

وتعد المباريات المتبقية للفرق الأربعة المتنافسة، محطات فاصلة بينها وبين تحقيق حلمها في الصعود للدوري الممتاز
وياتي فريق الالومنيوم كاقرب الفرق من تحقيق الحلم بالصعود.

حيث يتبقى للفريق 5 مباريات، يبدأها بمواجهة فريق نادي طهطا صاحب المركز الأخير بجدول المجموعة برصيد10 نقاط، والتي كان من المقرر إقامتها اول امس الأحد قبل قرار التأجيل.

وفي المباراة الثانية يواجه فريق الإعلاميين، صاحب المركز التاسع برصيد 19 نقطة، بملعب الاخير، والتي تعد مباراة فاصلة للفريق الحمادي لسعي الإعلاميين لتحقيق الفوز وضمان بقائه بالمنطقة الدافئة والابتعاد من شبح الهبوط، تحسبا لاقامة دوري المحترفين.

وتاتي المواجهة الثالثة أمام الحصان الأسود للمجموعة، والذي يحتل المركز الرابع برصيد 30 نقطة، وبعيدا عن حسابات المجموعة يحمل هذا اللقاء عنوان "ديربي المحافظة"

وفي رابع ألمواجهات يواجه الألومنيوم نظيره فريق نادي ديروط، صاحب المركز قبل الأخير برصيد10 نقطة، بملعب الاخير.

ويختتم فريق الالومنيوم مبارياته أمام نادي سوهاج بملعب الاخير، الذي يحتل المركز السابع برصيد 22 نقطة، وربما تحدث النتائج تغير في ترتيب تلك الفرق قبل المواجهة الأخيرة والذي يرتب عليه أهمية اللقاء.

وخاض فريق الألومنيوم 17 مباراة، خلال منافسات الموسم الحالي، بالمجموعة الاولي، بالقسم الثاني، حقق خلالهم، 10 إنتصارات، وتعادلان، وتلقى 5 هزائم.

وأحرز لاعبي الألومنيوم ، 20هدف، وعليه 11 هدف، حيث سجل الأهداف، اغاثون ميلاد 3 أهداف، ومحمد الشربينى هدفين، ومحمد ميدو 3 أهداف، ومصطفى ناصر هدفين، ومحمود نجاح 3 اهداف، وكيرلس ماهر هدفين، محمود عطيتو هدفين، وكلا من سمير فوزى، إسلام عبد الراضي، وعبد الحفيظ أحرز هدف.
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