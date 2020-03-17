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الموعد النهائي لعودة أجانب الزمالك

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:39 م
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بوابة الفجر
هاني عصام
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حسم مسئولو نادي الزمالك موقفهم بشأن اللاعبين الأجانب داخل الفريق وعودتهم في غضون الساعات المقبلة بعد قرار تعليق الطيران المصري.


وقرر مسئولو الزمالك بقاء الثلاثي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وفرجاني ساسي في بلادهم بسبب غموض موقف عودة بطولة الدوري حتى الآن.


وتشهد بطولة الدوري توقف في الوقت الحالي بعد قرار تعليق النشاط الرياضي في مصر وعدم تحديد الموعد النهائي لعودة المباريات حتى الآن.


ولم يحدد الاتحاد المصري لكرة القدم الموعد النهائي لعودة النشاط الرياضي حتى الآن وغموض موقف بطولة دوري أبطال افريقيا.
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