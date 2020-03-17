مصرع المتسبب في "مذبحة الاشقاء" بقنا بعد مطاردة مع الشرطة



وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبد الحميد، تلقى إخطارًا، من العميد جمال سالمان، مأمور مركز أبوتشت، بمصرع خالد حسن السمان،45 عامًا، وشقيقه ورقة بن نوفل، 25 عامًا، وإصابة شقيقهم الثالث عمر 34 عامًا، بعد إصابتهم بطلقات نارية.



وكشفت تحريات المباحث برئاسة العميد قرشي عبد المنعم، رئيس فرع البحث الجنائي في أبوتشت، والمقدم أحمد عبد الحق وكيل فرع البحث، أن مرتكب الواقعة، شقيقهم محمود، ويبلغ من العمر 35 عامًا، أطلق على أشقائه النيران بسبب خلافات بينهم داخل المنزل.



وأوضحت التحريات، التي قادها الرائد اسلام بدوي، رئيس مباحث أبوتشت، والنقيب أحمد المداوي، معاون مباحث أبوتشت، أن المتهم، تناول " الشابو المخدر"، وكان في غير وعيه، ونشبت خلافات بينه وبين أشقائه، مما أسفر ذلك عن قيامه بإطلاق النيران، صوب أشقائه، وفر هاربًا في الزراعات.



وبعد تكثيف التحريات، والوصول إلى مكان اختبائه، تم اعداد حملة مكبرة للقبض عليه، وأثناء محاولة القبض عليه، تبادل المتهم والشرطة النيران مما أسفر عن مصرعه.





وفي سياق آخر أمرت النيابة العامة بمحافظة قنا، حبس شقيقين لقتلهما عامل في مركز دشنا، شمال محافظة قنا، بسبب خصومة ثأرية.



ونجحت مباحث شرطة مركز دشنا، شمال محافظة قنا، بقيادة رئيس المباحث، الرائد عمر الشريف، من كشف غموض ملابسات واقعة مقتل عامل في تجدد خصومة ثأرية.



ولقد تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، اخطارا من مركز شرطة دشنا، يفيد كشف غموض مقتل أحمد ح م عامل، في تجديد خصومة ثارية بقرية نجع عبدالقادر التابعة لمركز دشنا، شمالي قنا.



حيث كشفت تحريات المباحث، بمعاونة النقباء أحمد المغربي وأحمد رسلان وأحمد محمود عصام، أن وراء ارتكاب الواقعة (بركات م ع، أبوبكر م ع ) وتم العثور معهم علي سلاح ألي بالقرية بعد ساعة وأحدة من ارتكاب الجريمة.



وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.





لقي المتهم بقتل أشقائه الثلاثة، في مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، منذ قليل مصرعه، بعد مطاردة مع الشرطة في محاولة القبض عليه، لاتهامه بقتل أشقائه.