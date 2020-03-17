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فيتوريا يطيح بنجم النصر ويجد البديل

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:35 م
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روي فيتوريا
روي فيتوريا
أميرة فطيم
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أشارت تقارير صحفية إلى عزم إدارة نادي النصر الاطاحة بعبد الرحمن العبيد، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكشفت صحيفة "الرياضية" أن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأول بنادي النصر قرر استبعاد العبيد بعد تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

وأضافت الصحيفة أن فيتوريا قرر ضم ضاري العنزي ظهير أيسر فريق النصر إلى التدريبات الجماعية للفريق، ليكون لعبد الله عبيد.

يذكر أن وزارة الرياضة والاتحاد السعودي، قررت تعليق النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية، دكإجراء احترازي بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويحتل النصر المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 45 نقطة، خلف غريمة التقليدي الهلال المتصدر برصيد 51 نقطة.
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