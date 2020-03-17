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تونس تعلن تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس 'كورونا'

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:25 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أعلن الدكتور عبد اللطيف المكي وزير الصحة، اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020 خلال لقاء إعلامي إلتأم بمقرّ وزارة الصحة، عن تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس 'كورونا المستجدّ'، بعد صدور نتائج 67 تحليلا مخبريّا أسفرت عن 04 نتائج إيجابيّة، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 24 حالة مؤكدة (14 حالة مستوردة، 10 حالات محلية).

وتتوزع الحالات، كآلاتي :

(05) حالة في ولاية أريانة حالتين مستوردتين قادمتين من مصر إضافة إلى 3 حالات محلية أصيبت بالعدوى.
(01) حالة في ولاية القيروان قادمة من فرنسا.
(01) حالة في ولاية قفصة قادمة من إيطاليا.
(03) حالة في ولاية المهدية إحداها قادمة من إيطاليا إضافة إلى حالتين محليتين أصيبتا بالعدوى.
(09) حالة في ولاية تونس إحداها لمقيمة من جنسية إيطالية إضافة إلى 4 حالات مستوردة (3 منها قادمة من فرنسا وواحدة قادمة من أنقلترا) و4 حالات محلية أصيبت بالعدوى.
(02) حالة في ولاية بنزرت إحداها مستوردة قادمة من سترازبورغ (غادرت تونس) إضافة إلى حالة محليّة أصيبت بالعدوى.
(1) حالة في ولاية تطاوين قادمة من فرنسا.
(1) حالة في ولاية سوسة قادمة من فرنسا.
(1) حالة في ولاية المنستير قادمة من فرنسا.

كما أعلمت وزارة الصحة أنّه وقع إلى حدّ هذا اليوم إخضاع 5957 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 2698 منهم أتمّوا فترة المراقبة الصحيّة.
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