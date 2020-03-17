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رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:23 م
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بوابة الفجر
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رفض رمضان صبحي نجم الفريق الأول بالنادي الأهلي توقيع عقوبة مادية ضده بعد المشادة الاخيرة مع بادجي مهاجم الفريق في تدريبات الأمس


وكان الاهلي قد فرض عقوبة مالية ضخمة على الثنائي رمضان صبحي وبادجي بسبب المشادة التي شهدتها تدريبات الفريق آثر تدخل قوي من المهاجم السنغالي على رمضان في كرة مشتركة.


وطالب رمضان صبحي الجهاز الفني للاهلي بعد فرض عقوبة مالية ضده وطالب باعتبار المشادة نرفزة ملعب.


ويري رمضان صبحي بأن ما حدث مع بادجي في التدريبات كان أمراً طبيعياً وكان الحديث في البداية ودي ولكنه تطور بعدما رفض بادجى الاستماع لنصائحه وقيامه بالرد بشكل غير لائق

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