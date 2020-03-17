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بسبب "كورونا".. أمازون تريد توظيف 100 ألف عامل!

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:03 م
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أمازون
أمازون
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المعروف أن انتشار وباء كورونا، أدى إلى إغلاق العديد من المصانع والشركات وتأجيل الدراسة في معظم دول العالم، كما أدى إلى اللجوء للعمل من المنزل، ولكن شركة أمازون تواجهة في الفترة الراهنة زيادة كبيرة في طلبات المنظفات والكمامات بسبب فيروس كورونا، بالإضافة إلى الطلبات الآخرى، مما دفعها لطلب 100 ألف عامل جديد لتلبية احتياجتها.

وتحبث الشركة حاليًا عن توظيف هذا العدد الكبير من العمال في مستودعاتها وبوظائف النقل والشحن والتوصيل. وسترفع أمازون الأجر الذي تدفعه للعمال الجدد بنحو 2 دولار للساعة إضافة عن الأجر المعتاد في الولايات المتحدة الأميركية خلال شهر ابريل القادم.

وتستخدم العائلات الأميركية التسوق الإلكتروني لاسيما عبر أمازون لتلبية احتياجاتها من السلع المختلفة، خاصة مع صعوبة التوجه للمتاجر الحقيقية أو لفقدان الكثير من السلع فيها.

وهذا الطلب الكبير على أمازون دفعها لإعلام مشتركي خدمة برايم المدفوعة أنهم قد يواجهون تأخير في توصيل شحناتهم وأن مخزونات بعض السلع لدى الشركة قد نفدت.

وأوضح Dave Clark نائب رئيس العمليات الدولية في أمازون أن توصيل المنتجات الضرورية إلى عتبة منزل الزبائن يعتبر أمراً حساساً مع توجه المجتمع إلى تطبيق مفهوم التباعد الاجتماعي خاصة لكبار السن ومن لديهم مشاكل صحية، وأضاف أن هذا يتطلب من موظفي وعمال الشركة جهد غير مسبوق لتلبية الاحتياجات والطلب المتزايد.

وتنصح منظمة الصحة العالمية السكان بالابتعاد عن التجمعات والبقاء ضمن منازلهم ضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية لتخفيف انتشار الفيروس. وعملت العديد من الولايات الأميركية على إغلاق الأماكن التي تسبب تجمعات بشرية كالمطاعم وصالات السينما والمسارح.

وقالت شركة أمازون إنها تريد توظيف العمالة الطارئة الجديدة التي تحتاجها من أولئك الذين خسروا وظائفهم وأعمالهم بسبب إغلاقها مؤقتاً وذلك حتى تعود الأمور إلى طبيعتها.
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وباء كورونا منظمة الصحة العالمية كورونا فيروس كورونا صحة عالمية تاجيل الدراسه امازون احترازي

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