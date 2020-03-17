قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك



ويضم الزمالك بين صفوفه في الوقت الحالي كل من كاسونجو ومصطفى محمد إلى جانب عمر السعيد.



وعاد كاسونجو إلى الزمالك في يناير الماضي من صفوف الوداد المغربي بعد فسخ عقده مع الأخير.



ولم يشارك اللاعب إلا في دقائق معدودة مع الزمالك منذ عودته إلى الفريق وسط الاعتماد على مصطفى محمد بشكل أساسي.



ويرغب مسئولو الزمالك في التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد ليحل محل كاسونجو في الموسم المقبل لتدعيم الصفوف.



ولم يتم تحديد موعد عودة النشاط الرياضي حتى الآن بعد تعليقه بشكل مؤقت بسبب الكورونا.

يواجه الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم فريق الزمالك شبح الرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة بسبب البحث عن مهاجم أجنبي سوبر.