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سموحة يتخذ إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:21 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة تخفيض عدد ساعات العمل داخل النادي للعاملين إلى 5 ساعات، كما تم تقليص العمالة إلى النصف بناءا على قرار رئيس مجلس الوزراء كإجراء احترازي للتصدي لفيروس كورونا.

وغرد عامر عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"سموحة يعلن تخفيض ساعات العمل للعاملين لتصبح خمس ساعات يوميا بدلا من ثمانية ساعات".

وأضاف :"ويغلق ابوابة التاسعة مساءا وتخفيض عدد العاملين داخل النادي الي النصف".
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