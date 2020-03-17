سموحة يتخذ إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا

أعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة تخفيض عدد ساعات العمل داخل النادي للعاملين إلى 5 ساعات، كما تم تقليص العمالة إلى النصف بناءا على قرار رئيس مجلس الوزراء كإجراء احترازي للتصدي لفيروس كورونا.



وغرد عامر عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"سموحة يعلن تخفيض ساعات العمل للعاملين لتصبح خمس ساعات يوميا بدلا من ثمانية ساعات".



وأضاف :"ويغلق ابوابة التاسعة مساءا وتخفيض عدد العاملين داخل النادي الي النصف".