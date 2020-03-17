مبادرة شبابية ببورسعيد لتوزيع الكمامات على المارة والسيارات (صور)

وزع المهندس علي جبر، أحد المستثمرين السياحيين ببورسعيد، ورافقه مجموعة شبابية من العاملين بشركته، مئات الكمامات على المارة بالشوارع وسائقي السيارات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.



كان المهندس علي جبر، أعلن على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا "هننزل أنا وأخواتي الشباب العاملين بالشركة انهارده هنوزع ماسكات لأخواتنا سائقين التاكسي والميكروباص في بورسعيد لأن الناس دي بيتبدل عليها يوميًا مئات الأشخاص ومعرضين أكثر من أي شخص للإصابة"، مضيفا "احنا قدرنا نوفر ٢٠٠٠ ماسك لو حد حاب يشارك بماسكات أو في التوزيع يقدر يشارك معانا هنكون في اشارة الثلاثيني ومحمد علي، ميدان المنشية، أمام باب ٢٠".



ولقيت المبادرة استحسان المواطنين الذين حرصوا على ارتداء الكمامات بالشوارع، كما حرص رجال المرور أيضا بالشوارع الرئيسية على ارتداء الكمامات كإجراء احترازي وحفاظا على الصحة العامة من فيروس كورونا.



وفي سياق متصل، تمكنت الاجهزة التنفيذية بحي الزهور برئاسة السعيد رخا رئيس الحي، من ضبط كميات كبيرة من معدات الشيشة وذلك من المقاهي والكافتيريات العامة، حيث انطلقت الحملة بناء علي توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجه خطر انتشار فيروس كورونا بمنع تدخين الشيشة بالمقاهي والكافيتريات.



وقام حى المناخ بشن حملة مكبرة علي المقاهي والكافتيريات بقيادة الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ، حيث قامت الحملة بالمرور بنطاق حى المناخ بامتداد شارع سعد زغلول وبمنطقة قشلاق السواحل وبمنطقة ٢٣ ديسمبر والنشار واللنش حيث تم المرور على المقاهى والكافتريات وتم مصادرة ١٣٠ شيشة والأدوات المستخدمة معها بعدد من المقاهي والكافيتريات.





تأتى هذه الحملة ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهه انتشار فيروس كورونا منع الشيشة بالمقاهي والكافيتريات لما تسببه من انتشار سريع للمرض وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين



وأكد رئيس حى المناخ، أن الحملات والمتابعات اليومية مستمرة بالمرور على الكافتريات والمقاهى بنطاق حى المناخ وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.



هذا وقد تم المرور علي عدد المقاهي ومصادرة الشيشة التي تقدمها واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.