أحمد الفيشاوي يلطم على وجهه بسبب "كورونا".. هل أصيب بالفيروس!

نظراً لإنتشار فيروس الكورونا اللعين الذي أحدث الذعر لكل دول العالم، بدأت مصر هي الآخري تهتم باتخاذ الإجرائات الصارمة لتجنب نشر هذا الفيرس، ونشر طرق الوقاية والحماية منة.



ونشر الفنان أحمد الفيشاوي، فيديو لة علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث ظهر في الفيديو يقوم بتحذير جمهوره ومتابعيه من فيروس "كورونا".



وظهر "الفيشاوي"، في الفيديو وهو يقوم بالعزف، محاولاً إعطاء النصيحة لجمهورة بطريقة فكاهية بنوع من الدعابة معهم من ناحية والجد والصرامة من ناحية أخري قائلاً"يجماعة بعد إذنكم لو سمحتم "ماحدش يحط إيدة علي وشة محدش يحط إيدة علي وشة وهو يلطم خدية كنوع من الهزار" ولكن ملامح الجد كان تطغو علي وجهة.



قام الجمهور بالتعليق علي الفيديو قائلين "إنت ازاي تفصلني ضحك كدا، عسل، كوميدي وكدا، إية دا يا عم إنت في إية



يذكر أن فيروس كرونا إنتشر من الصين لباقي أنحاء العالم مما أصاب الجميع بالقلق واتخاذ القرارات الصارمة وإلتزام كافة تعليمات الحماية والوقاية، علي الجانب الآخر قامت الدولة بتعليق المدارس وبعض المصالح الحكومية لمدة أسبوعين.

