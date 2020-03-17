هل كبار السن الأكثر عرضه للإصابة بكورونا؟.. أستاذ بـ"طب الزقازيق" يرد

قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات بكلية الطب جامعة الزقازيق، إن فترة حضانة فيروس كورونا حتى تبدأ ظهور الأعراض من يومين إلى 14 يوما، والبعض يرى أنها من يومين إلى 27 يوما، مشددًا على أن أي شخص تظهر عليه أي أعراض يتواصل على الخط الساخن للاستفسار عن فيروس كورونا 105، محذرًا من التكدس بالمقاهي، واستخدام الشيشة التي تعتبر موصل جيد للفيروس، مؤكدًا أن التدخين يؤثر على مناعة الجهاز التنفسي ويتسبب في تجفيف الحلق، مما يسهل على فيروس كورونا التصاقها بالحلق.





وأضاف "شاهين"، خلال حوراه مع برنامج "كل يوم اسم" على قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أنه على كل مواطن أن يحرص عليه غسل يده بالمياه والصابون باستمرار، حيث ثبت علميًا أن هذا الفيروس مغطى بالدهون، وغسل اليدين بالمياه والصابون يذيب الدهون ويساعد في التخلص من الدهون، مستنكرًا الإقبال على شراء الكحول بكثافة، معقبًا: "مفيش داعي لكل ده الصابون هيقضى الغرض، والكحول لا يصلح إلا بعد غسيل اليدين بالمياه والصابون".





وتابع أستاذ الفيروسات بكلية الطب جامعة الزقازيق، أن شرب المياه بكثافة والمضمضة وشرب المشروبات الساخنة هامة جدًا لمواجهة فيروس الكورونا، منوهًا بأن ليس كل كبار السن عُرضة للإصابة بالفيروس، ولكن كبار السن الذين يعانوا من نقص المناعة أو امراض الربو والصدر والسكر والقلب والسرطان، منوهًا بأن هذا الفيروس لا يقتل الأطفال الصغار لكون الأطفال الصغار ثبت علميًا أنهم كانوا في إجازة وعزل اختياري من أسرهم عن الحيوانات والخروج بسبب برودة الطقس، إلى جانب ضعف جهازهم المناعي وعدم اكتمال نموه لكون فيروس كورونا يسبب ترددات مناعية خطيرة في الخلايا المناعية الناضجة للإنسان الناضج والجهاز المناعي للطفل غير ناضج.





وتتسابق دول العالم لتبني إجراءات احترازية للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يواصل تفشيه وحصد الأرواح.





وتتخذ الحكومة كافة الاحتياطات للوقاية من الإصابة بعدوى الفيروسات، خاصة مع انتشار الفيروسات، ومنها فيروس كورونا، الأخطر عالميًا والذي حذرت منه منظمة الصحة العالمية.



