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الوفد: الحزب داعم قوي للدولة المصرية في مواجهة كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:09 م
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أرشيفية
أرشيفية
دينا إبراهيم
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قال اللواء سفير نور عضو الهيئة العليا ومساعد رئيس حزب الوفد، إن الإجراءات التي يقوم به حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، في دعم جهود الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا جميعها تصب في الصالح العام، وتهدف إلى مواجهة الفيروس والحفاظ على صحة المواطنين.

وأشار مساعد رئيس حزب الوفد، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إلى أن الحزب قام بعمل حملة الإغاثة لمواجهة فيروس كورونا بمحافظات مصر، بالإضافة إلي تشكيل لجنة الوفد للطوارئ الصحية الوطنية والتي تضم نخبة من الأطباء المتخصصين والمهنيين.

وأكد "نور"، أن دور بيت الأمة، سيظل دائما داعما ومساندا للدولة المصرية يقف إلي جوار الوطن والمواطن في مختلف الظروف، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسير بخطوات قوية وثابة نحو مواجه انتشار فيروس كورونا من خلال التدابير والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها للحفاظ على الصحة العامة، والتي تحتاج إلى تنفيذها بوعي وإدراك.

يذكر أن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، قرر تعليق كافة الاجتماعات داخل المقر الرئيسي للحزب، وأية نشاطات داخل الحزب، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لـ فيروس كورونا المستجد، وتفعيلًا لقرار مجلس الوزراء للحد من الاختلاط، أو انتقال الأمراض بالعدوى، للوقاية من الفيروس.

وشدد "أبوشقة" على إلغاء أية اجتماعات تشكل تجمعات هذه الفترة بالحزب أو اللجان العامة أو الفرعية للوفد في المحافظات، وتأجيل اجتماعات اللجان النوعية التي كانت مقررًا لها هذا الأسبوع على أن تحدد فيما بعد.

وأكد رئيس الوفد، على اعتبار لجنة الطوارئ الصحية الوطنية المشكلة برئاسة الدكتور محمد نصر رئيس اللجنة النوعية للصحة في الوفد، والتي تتخذ من مقر حزب الوفد الرئيسي مقرًا لها في حالة انعقاد دائم، لتكون بمثابة غرفة عمليات لها.

وأشار إلى أن اللجنة تضم في عضويتها نخبة من الأطباء المتخصصين في هذا المجال من داخل الحزب وخارجه، للتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة للوقوف على آخر مستجدات المرض على مدار الساعة، وتقوم بتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لمساندة الدولة المصرية في مواجهة الفيروس الذي يهاجم جميع دول العالم في وقت واحد.

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منع انتشار كورونا حزب الوفد انتشار فيروس كورونا المستشار بهاء الدين أبو شقة اللواء سفير نور

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