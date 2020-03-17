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آخر المصابين بكورونا من نجوم الرياضة

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:02 م
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بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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يواصل فيروس COVID-19 إنتشاره السريع بين نجوم الرياضة، بعد أن تم تصنيفه كجائحة عالمية وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.


وتسبب الفيروس في حالة هلع شديدة بين دول العالم، نتج عنها تأجيل معظم البطولات والدوريات، بالإضافة لتأجيل البعض الآخر، وما نجم عن ذلك من خسائر مادية جسيمة.


كما تواصل إنتشار الفيروس بين نجم كرة القدم بصفة خاصة، والرياضة بصفة عامة.


وكان آخر المنضمين للقائمة، الياباني كوزو تاشيما رئيس الإتحاد الياباني لكرة القدم ونائب رئيس اللجنة الأوليمبية اليابانية، مما يهدد أوليمبياد طوكيو الصيف المقبل.


وإنضم تاشيما لقائمة، تضم رئيس نادي أوليمبياكوس اليوناني إيفانجليوس ماريناكيس، والذي تسبب في إصابة مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا.


في الدوري الإسباني، يعد فريق فالنسيا الضحية الأكبر للفيروس، بعد إصابة مدافع الفريق إيزيكيل جاراي، تبعة عدداً من زملائه لم يتم الكشف عنهم، مما أدى لخروج النادي ببيان صادم يعلن إصابة 35% من لاعبيه بكورونا.


وفي الدوري الإيطالي، بدأت القائمة بإصابة مدافع يوفنتوس دانيلي روجاني، تبعه إصابة مانولو جابياديني مهاجم سامبدوريا وبعض زملائه مثل عمر كولي وألبين إيكدال ومورتن ثورسبي وأنطونيو لا جوامينا.


وتوالت الإصابات في إيطاليا بإصابة ثلاثي فيورنتينا جيرمان بادزيلا ودوسان فلاهيوفيتش وباتريك كوتوروني.


بالتوجه لإنجلترا، بدأت الإصابات بإعلان إصابة 3 لاعبين من فريق ليستر سيتي دون تحديد أسمائهم، تبعها إصابة جناح تشيلسي كالوم هودسون أودوي.


وتأكد إصابة لاعبان من هانوفر الألماني وهما تيمو هوبرز ورودي جوبير بالإضافة لمدافع بادربورن لوكا كيليان.

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