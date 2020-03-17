Advertisements
Advertisements
Advertisements

بسبب 'كورونا': مستشفيات نابل تؤجل عددا من العمليات الجراحية

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 04:57 م
Advertisements
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
Advertisements
أفاد عادل الحدادي المدير الجهوي للصحة بنابل، بأن إجراءات استثنائية خاصة بالمستشفيات في نابل تم اتخاذها استثنائيا، على وقع ما تعيشه الجهة من ضبط سياسة التوقي من انتشار فيروس 'كورونا'.

وبحسب الحدادي تم تحضير وتعقيم وتطهير شامل لكل الأقسام بمستشفيات الجهة، تحسبا للدخول فعليا في المرحلة الثالثة من انتشار الفيروس.

ومن أهم الاجراءات التي تم اتخاذها، إختزال عدد العيادات المباشرة والاقتصار على العاجل منها، إضافة إلى اتخاذ تدابير تخص أصحاب الأمراض المزمنة، الذين يأخذون كميات من الدواء بصفة دورية من المستشفيات أو مراكز الصحة الأساسية.

وفي هذا السياق كشف الحدادي عن توجه ادارته الى توزيع أدوية أصحاب المرض المزمن عن بعد، ناصحا اياهم بالاتصال مسبقا للتنسيق لأخذ الدواء، والاكتفاء بارسال شخص معافى لتسلم الأدوية أو الادلاء بالعنوان ليتكفل فريق من ادارة الصحة بإيصاله في صورة العجز عن التنقل.

كما تقرّر في نابل كذلك، النظر في ما يمكن تأجيله من عمليات جراحية مدة شهر على أقصى تقدير، بحسب عادل الحدادي المدير الجهوي للصحة بنابل، الذي شدّد على القول أن هذه الاجراءات تدخل حيّز التنفيذ في الدقيقة صفر من اعلان وزارة الصحة الدخول فعليا في المرحلة الثالثة من انتشار فيروس 'كورونا المستجدّ'.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. إثيوبيا تواصل تحدي مصر في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

رغم نفيها وجود منخفض.. وكيلة "الاستشعار" بهيئة الأرصاد تحذر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم المصري يكشف حقيقة توقيعه للأهلي والزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يطلب عودة نجم الأهلي "المتألق"

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من وزارة الصناعة بعد أزمة نقص الكحول والمطهرات

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟.. الحكومة تحسم الأمر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تصريحات من نقابة الأطباء بعد مخاطبة السيسي لزيادة بدل العدوى

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور يحسم مصير كارتيرون ويفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يتراجع عن صفقة مدوية

منذ ساعة و 18 دقيقة

آخر تطورات أزمة كهربا وشيكابالا وعقوبة اتحاد الكرة

منذ حوالي 4 ساعات

البنك المركزي يسقط ديون بـ 9.9 مليار جنيه عن المتعثرين

منذ أقل من نصف ساعة

داعية إسلامي يفجر مفاجأة بشأن موعد قيام الساعة

منذ حوالي 8 ساعات

تحديد موعد نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ 35 دقيقة

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يومين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:02 م

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

داعية إسلامي يفجر مفاجأة بشأن موعد قيام الساعة

09:12 ص

قرار عاجل من وزارة الصناعة بعد أزمة نقص الكحول والمطهرات

03:24 م

هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟.. الحكومة تحسم الأمر

09:38 ص

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

09:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status