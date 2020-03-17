بسبب 'كورونا': مستشفيات نابل تؤجل عددا من العمليات الجراحية

أفاد عادل الحدادي المدير الجهوي للصحة بنابل، بأن إجراءات استثنائية خاصة بالمستشفيات في نابل تم اتخاذها استثنائيا، على وقع ما تعيشه الجهة من ضبط سياسة التوقي من انتشار فيروس 'كورونا'.





وبحسب الحدادي تم تحضير وتعقيم وتطهير شامل لكل الأقسام بمستشفيات الجهة، تحسبا للدخول فعليا في المرحلة الثالثة من انتشار الفيروس.





ومن أهم الاجراءات التي تم اتخاذها، إختزال عدد العيادات المباشرة والاقتصار على العاجل منها، إضافة إلى اتخاذ تدابير تخص أصحاب الأمراض المزمنة، الذين يأخذون كميات من الدواء بصفة دورية من المستشفيات أو مراكز الصحة الأساسية.





وفي هذا السياق كشف الحدادي عن توجه ادارته الى توزيع أدوية أصحاب المرض المزمن عن بعد، ناصحا اياهم بالاتصال مسبقا للتنسيق لأخذ الدواء، والاكتفاء بارسال شخص معافى لتسلم الأدوية أو الادلاء بالعنوان ليتكفل فريق من ادارة الصحة بإيصاله في صورة العجز عن التنقل.



