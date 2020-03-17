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الموقف النهائي لإمام عاشور مع المنتخب الأوليمبي

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:02 م
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بوابة الفجر
هاني عصام
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تقلصت فرص إمام عاشور لاعب فريق الزمالك في الانضمام للمنتخب الأوليمبي خلال الفترة المقبلة بسبب تعليق النشاط الرياضي في مصر.

وعوقب اللاعب من جانب لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم بالإيقاف لنهاية الموسم بسبب ما حدث في مباراة السوبر المصري.

وخرج شوقي غريب بتصريحات صحفية خلال الأيام الماضية يؤكد من خلالها أن عاشور لن يتواجد ضمن صفوف المنتخب الأولمبي طوال فترة إيقافه، مشيرًا إلى أن عدم التزام اللاعب يعتبر سبب أساسي في استبعاده ثم يأتي قرار إيقافه لنهاية الموسم.

ووضع اللاعب آمالًا على تخفيف العقوبة عليه من جانب لجنة الانضباط وعودته للمشاركة في بطولة الدوري وإثبات نفسه لكن الأمر بات صعب بعد تعليق النشاط الرياضي.
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