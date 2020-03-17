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الزمالك يحيى ذكرى رحيل "شيخ المعلقين" محمد لطيف

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 04:56 م
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بوابة الفجر
أحمد السيد
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قامت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بإحياء ذكرى وفاه الراحل محمد عبد اللطيف نجم القلعه البيضاء ورئيس الاتحاد المصري لكره القدم السابق والمعلق الرياضي الشهير

 

ونشرت الصفحه الرسميه لنادي الزمالك صورة لشيخ المعلقين محمد لطيف وكتبت : يوافق اليوم الذكرى الثلاثين لوفاة شيخ المعلقين الكابتن محمد لطيف، دومًا في ذاكرتنا.

 

وتحل اليوم الذكرى الثلاثين له وهو ما جعل الصفحة تحرص على التأكيد على اهتمامها بكل رموز الزمالك على مدار تاريخه في كافة المجالات.

 

وقد شارك لطيف مع المنتخب الوطني المصري في بطولة كأس العالم في عام ١٩٣٤، حيث كان اول لاعب مصري يحترف في أوروبا.

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