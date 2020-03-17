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بريطانيا تعلن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 1950

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 04:53 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 407 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 1950.

وقال كبير المستشارين العلميين في بريطانيا، الثلاثاء، إنه يأمل أن تقلص عدد ضحايا فيروس كورونا إلى أقل من 20 ألف وفاة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن على جميع من في المملكة المتحدة الآن أن يتجنبوا السفر "غير الضروري" والاتصال بالآخرين لكبح انتشار فيروس كورونا.

وأضاف جونسون أن الناس يجب أن يعملوا من المنزل إن أمكن ذلك، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات الجديدة الصارمة.

وشدد جونسون على أن النساء الحوامل والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاماً والذين يعانون من ظروف صحية معينة عليهم أن يعتبروا التوجيهات السابقة "مهمة بشكل خاص".

وتأتي توجيهات جونسون للنساء الحوامل في وقت ذكرت فيه تقارير طبية أنه لا يوجد حتى الآن أي دليل يشير لاحتمال حدوث مضاعفات سلبية للحوامل المصابات بفيروس كورونا.

وأضاف الوزير البريطاني أن كبار السن والمعرضين لمشاكل صحية عليهم أن يبدأوا عزل أنفسهم في غضون
أيام.

وتزايدت الضغوط على رئيس الوزراء البريطاني لغلق المدارس وتغيير سياسته الخاصة بكبح انتشار فيروس كورونا، فيما قال بعض الخبراء إن خططه يمكن أن تزيد من عدد الوفيات.

وحرك محامون في أيرلندا الشمالية شكوى من والدة طفل يعاني من مشاكل صحية وتريد غلق المدارس على غرار أيرلندا ودول أخرى بالاتحاد الأوروبي.

ورفض جونسون غلق المدارس أو إلغاء الفعاليات الكبيرة أو غلق الحانات والمطاعم، مثلما فعلت دول أخرى، ولكن من المتوقع أن يعلن إجراءات أكثر صرامة في وقت لاحق الإثنين.

وأعلن عن تدابير، الخميس، تلزم الأشخاص الذين لديهم أعراض الفيروس بعزل أنفسهم بدون أي اختبار، ما لم تظهر عليهم مضاعفات تتطلب علاجا بالمستشفى.
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