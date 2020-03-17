تعرف على المباريات المتبقية للزمالك في الدوري

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية بشكل عام وجماهير نادي الزمالك بشكل، الى مواجهات الابيض المقبلة في مسابقة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠ وبطولة دوري أبطال أفريقيا ، وذلك بعد توقف النشاط الرياضي داخل مصر.





ويستعرض الفجر الرياضي مواعيد مباريات الزمالك المقرر إقامتها عقب عودة النشاط الرياضي:





بطولة الدوري المصري

الزمالك ضد المقاولون العرب ٧ أبريل

الزمالك ضد إنبي ١٥ أبريل

الزمالك ضد بيراميدز ٢٢ أبريل

الزمالك ضد طلائع الجيش ٢٩ أبريل

الزمالك ضد سموحة ٦ مايو





بطولة دوري أبطال أفريقيا

الزمالك ضد الرجاء ٢ مايو (الذهاب)

الزمالك ضد الرجاء ٨ مايو (العودة)





القنوات الناقلة لمواجهات الزمالك في بطولة الدوري الممتاز

تذاع مباريات الزمالك في بطولة الدوري المصري العام على شاشة قناة اون تايم سبورت وتبث عبر إذاعة اون سبورت افةام والشباب والرياضة، بينما تذاع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا بشكل حصري على شبكة قنوات bein sport.









وقد قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة أسبوع، اعتبارا من يوم الأحد حتى يوم الجمعة، على ان يستأنف الابيض تدريباته يوم السبت المقبل على عبداللطيف ابو رجيلة.









ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.



