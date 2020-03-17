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تحديد موعد نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 04:56 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الثلاثاء ١٧ مارس عن المواعيد الجيددة للبطولات الأوروبية مثل بطولة دوري أبطال أوروبا وبطولة الدوري الأوروبي.

تأجيل البطولات الأوروبية بسبب فيروس كورونا

وبسبب انتشار فيروس كورونا في العالم قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" رسميا تعليق كل البطولات الأوروبية من بينها بطولة دوري أبطال أوروبا وبطولة الدوري الأوروبي.

مواعيد المباريات النهائية للبطولات الأوروبية

وأعلن الاتحاد الأوروبي المواعيد الجديد للمباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا وستكون يوم ٢٧ من شهر يونيو.

بينما أعلن الاتحاد الأوروبي أن مباراة نهائي بطولة الدوري الأوروبي ستلعب يوم يوم ٢٤ من شهر يونيو القادم.

المباريات المتبقية بدوري أبطال أوروبا

وقد ضمن أربع فرق فقط الصعود لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا بينما يتبقى ٤ مباريات حتى الآن ضمن منافسات دور الستة عشر من البطولة تم تعليقها.

والمباريات المتبقية في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا هي: "مانشستر سيتي × ريال مدريد" و "برشلونة × نابولي" و "يوفنتوس × ليون" و "بايرن ميونخ × تشيلسي".
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