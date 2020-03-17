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الأم المثالية بالبحيرة: تلقيت الخبر مع زوجي المريض في المستشفى

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 04:52 م
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بوابة الفجر
إسلام أمين
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أعربت تحية محمد حمزة الفائزة بمسابقة الأم المثالية لوزارة التضامن الاجتماعي 2020 بمحافظة البحيرة في مسابقة وزارة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بحصد اللقب، شاكرة الله عز وجل، وكل من ساهم فى مشاركتها ووفوزها.

وسادت حالة من الفرح والبهجة والسرور بين أفراد أسرة السيدة تحية، لكن لم تستمر كثيرا حيث استقبلوا الخبر وهم داخل مستشفي كوم حمادة بسبب مرض زوجها وتواجدهم بجواره داخل المستشفي.

وقالت الأم المثالية ابنة قرية الطيارية التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة: عرفت نتيجة الفوز وأنا في المستشفى مع زوجي المريض، ولكن الخبر خفف عني حزني على مرض زوجي، وأتمنى من الله عز وجل أن يكمل فرحتي بشفاءه وخروجه من المستشفى، مشيرة أن لديها 3 أبناء ولدين وبنت، الدكتور عبد الله طبيب أسنان والدكتورة زينب خريجة صيدلة ومترزوجة ومحمود يدرس في الفرقة الخامسة بكلية الطب بجامعة الإسكندرية.

ورفضت الأم المثالية بالبحيرة، الحديث عن تفاصيل الاشتراك في مسابقة الأم المثالية حتى تطمئن على زوجها وخروجه من المستشفى، كما طلبت عدم المجيء لتهنئتها حتي يستقر وضع زوجها ويعودوا إلى المنزل.

وأوضحت الأم المثالية بالبحيرة لعام 2020، ان سعادتها بالخبر اختلطت بحزنها علي زوجها وخاصة وأن خبر حصولها علي الأم المثالية علي مستوي المحافظة جاء ونصفها الاخر وهو زوجها الحاج سيد الدمنهوري طريح الفراش مريضا داخل المستشفى.

وقالت أن ابنتها الدكتورة زينب، هي من قدمت لها في المسابقة وذلك اقل تقدير لها بعد تربيتهم السليمة ووصولهم لأعلي درجات التعليم، وكانت قد تم تكريمها العام الماضى داخل مركز شباب الطيرية بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة لحصولها علي لقب الأم المثالية ضمن المشاركات في هذا التكريم لجهدها وتعبها في تربية أبناءها.

كانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، اعلنت صباح اليوم الثلاثاء، أسماء الأمهات المثاليات لعام 2020 على مستوى محافظات الجمهورية، خلال مؤتمرًا صحفيًا بمقر الوزارة، وتضمنت قائمة الأمهات المثاليات 32 أمًا فائزة وفقًا للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من ممثلي الجهات المعنية، على مستوى المحافظات وانطبقت بالفعل الشروط عليه.
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مصر البحيرة الام المثالية اخبار

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