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سيرين عبدالنور تحتفل بعيد ميلاد نجلها كريستيانو وتوجه له رسالة

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:00 م
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سيرين عبدالنور
سيرين عبدالنور
أماني سلام
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وجهت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، رسالة خاصة إلى ابنها كريستيانو، بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق اليوم، حيث احتفلت به على طريقتها الخاصة.

ونشرت "عبد النور"، صورة لها وهي تحضن نجلها بعد الولادة من داخل المستشفي عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وعلقت سيرين عبد النور على الصورة قائلة "متل اليوم الله عطاني نعمة ثانية بعد بنتي تاليا غير كل النعم الله هداني طفل نطرتو كتير وكنت صلي اغمرو بين ايديي كنت اتخايل كيف رح يكون شكلو بتذكر كتير منيح

وأضاف سيرين رسالتها لنجلها " اول نظرة منو وأول ضحكة وأول غمرة. بحبو حب هو واختو ما إلو وصف ولا حدود صارو سنتين يا قلبي ورحي وعمري يارب عطية عمر وأيام حلوة وصحة وفرح الدني".

تعتبر سيرين عبد النور، من أجمل الفنانات على الساحة الفنية، فهي ، متزوجة من رجل الأعمال فريد رحمة، بعام ٢٠١٢ بعد قصة حب طويلة وانجبت أبنائها تاليا وكريستيانو.

جدير بالذكر أن عبد النور، عرض لها مؤخرًا مسلسل "الديفا"، الذي عرض على المنصة الإلكترونية "شاهد نت"، وتدور أحداثة حول الشهرة، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة المصرية بوسي، وينتمي المسلسل لنوعية الأعمال القصيرة ذات 10 حلقات.

يذكر أن آخر أعمال سيرين عبد النور، أغنية "ليله"، وقدمتها على طريقة الفيديو الكليب، وطرحتها خلال عيد الحب على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحققت نسبة مشاهدة عالية، والفيديو كليب من إخراج جاد شويري.
سيرين عبدالنور تحتفل بعيد ميلاد نجلها كريستيانو وتوجه له رسالة
سيرين عبدالنور تحتفل بعيد ميلاد نجلها كريستيانو وتوجه له رسالة
سيرين عبدالنور تحتفل بعيد ميلاد نجلها كريستيانو وتوجه له رسالة
سيرين عبدالنور تحتفل بعيد ميلاد نجلها كريستيانو وتوجه له رسالة
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